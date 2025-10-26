Devlet Su İşleri “Müflis tüccar” gibi eski defterleri karıştırdı ve 50 yıl öncesinden hesap çıkardı. DSİ, 1975 yılında hizmete giren ve daha sonra Çanakkale Belediyesi’ne devredilen Atikhisar Barajı’nın yapım maliyetini ve elde edilen su gelirinden pay istedi. Çanakkale’de 1975’den bu yana dokuz belediye başkanı görev yaptı. DSİ ise bugüne kadar hatırlamadığı parayı 10. Başkan CHP’li Muharrem Erkek’ten istiyor. Belediye bakanlıktan randevu talep etti ancak geri dönüş olmadı.

SUYA RANT KARIŞTI

Olayı TBMM gündemine getiren CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, “Çanakkale’de 50 yıllık barajın parasını istiyorlar. Halkın suyunu siyasete alet ediyorlar. Allah gözünüzü doyursun” dedi. Kış SÖZCÜ’ye yaptığı değerlendirmede CHP’li belediyelerin çalışamaz hale gelmesinin amaçlandığını savundu ve şunları söyledi:

‘SİYASİ İNTİKAM’

“50 yıl önce yapılan bir barajın parasını bugün belediyeden istemek, akıl tutulması ve siyasi bir intikamdır. DSİ sabırları da taşırıyor. Çanakkale’ye 1975’te yapılan Atikhisar Barajı’nın bedelini 2025’te istemek, bir kamu idaresi işlemi değil, muhalif belediyelere karşı yürütülen sistematik yıldırma politikasının yeni halkasıdır. Rant bugün sadece toprağa değil, suya da bulaştı. Belediyelerin gelirleri kesiliyor, kredileri bekletiliyor, 50 yıl öncesinden fatura gönderiliyor. Bu, yönetemeyenlerin cezalandırma rejimidir. Halkın suyunu siyasete alet ediyorlar. Suyun da hafızası vardır, millet unutmaz”

MADEN TEHDİDİ ALTINDA

Bu arada Atikhisar Barajı, maden tehdidiyle de boğuşuyor. Koza Altın AŞ, Atikhisar Barajı’nın koruma alanında altın madeni işletmek istiyor. Projenin Atikhisar Barajı’na yalnızca bin 400 metre mesafede yer alması tepki çekti. İlk ÇED olumlu raporu ise Çanakkale Belediyesi’nin açtığı dava sonucu iptal edilmişti. Çevreciler madene Değirmen Deresi, Sarıçay ve Çanakkale halkının tek içme su kaynağı olan Atikhisar Barajı’nı kirleteceği gerekçesiyle şiddetle karşı çıkıyor.

Muharrem Erkek

HUKUKİ DAYANAĞI YOK

‘Erdoğan ‘silkeleyin’ dedi DSİ de başladı’

Belediye Başkanı Muharrem Erkek “Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’li belediyeler için ‘Silkeleyin’ demişti. DSİ de silkelemeye başladı. 50 yıl sonra borç çıkarıyorlar, Aziz Nesin’in romanları gibi” dedi. Erkek, meclis toplantısında yaptığı bilgilendirmede, DSİ’den gelen bir yazıyla Atikhisar Barajı’nın 300 milyon liranın üzerinde bir yapım maliyetinin belediyeden istendiğini aktardı.

O DÖNEMİN YASASI

Gelen yazıda ödeme yapılmaması halinde yasal takip başlatılacağı yönünde ifadeler bulunduğunu aktaran Erkek, bu isteğin hukuki olmadığını şöyle açıkladı:

Barajın yapım amacı içme suyu temini değil. Dönemin 1053 sayılı kanununa göre bu maliyet talep ediliyor. O dönemdeki kanun Ankara, İstanbul ve nüfusu yüz bini geçen belediyelerin sorumluluğunu içeriyor. Ancak bu içme suyu temini amacıyla yapılan barajlar için geçerli. Hukuki dayanağı yok.”