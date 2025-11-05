İktidar, yeni duyurduğu 500 bin sosyal konut projesi ile 'tarihin en büyük sosyal konut seferberliğine' imza attığını iddia etti. Konutların inşasına kasımda başlanacağı, ilk teslimlerin ise 2027 Mart itibarıyla yapılacağı belirtildi. Kağıt üzerinde ödeme planı açısından olumlu bulunan projede konutların nerede, ne kadarlık bütçe ile inşa edileceği ise açıklanmadı. Uzmanlar, deprem bölgesindeki konutların teslim tarihlerine ilişkin sözlerinin tutulmadığını anımsatarak, iktidarın sosyal konut söylemlerinin ‘gerçekçi’ olmadığını belirtti. Ekonomist İnan Mutlu TOKİ’nin 21 yılda alt-yoksul gelir grubu için yalnızca 160 bin konut üretebildiğini aktardı.

‘TOKİ, GÖREVİNİ YAPMADI’

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) İstanbul Şube Başkanı Nusret Suna da “Muazzam bir ekonomik kriz varken, bir anda ‘500 bin konut yapacağım’ demek gerçekçi değil” dedi.

Projenin bütçesine dair açıklama yapılmadığını belirten Suna, “Bütçemizde bu para var mı? Sosyal konutların 100 bini İstanbul’da yapılacak. Nerede olacak bu konutlar? Bunun için kent merkezinde arsa var mı, yok. Kent çeperlerinde mi olacak? Yerleri açıklanmalı” dedi. TOKİ’nin 1984’te dar gelirli vatandaşların konut ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulduğunu anımsatan Suna, “Ancak TOKİ, 2000’den sonra kaç sosyal konut yaptı? TOKİ gerçek anlamda görevini yerine getirmedi. Büyük bir müteahhit olarak çalışıyor” diye konuştu.

Ekonomist İnan Mutlu ise sosyal medya paylaşımında, “TOKİ 21 yılda (2003-2023) alt-yoksul gelir grubu için 160 bin konut üretti. Dar ve orta gelirlileri de ekleyelim. 21 yılda vatandaş için üretilen konut sayısı 720 bin. Şimdi 500 bin sosyal konut üreteceklerine inanmamızı istiyorlar. İnandırıcı mı” diye sordu.

İnan Mutlu

‘Sosyal konut vergisi’ gelebilir

Türkiye’deki müteahhitlerin büyük çoğunluğunun afet bölgesine odaklandığını anımsatan İMO Şube Başkanı Nusret Suna, “Çalışmalar sürerken, oradaki müteahhitlik hizmetlerini diğer kentlere nasıl dağıtacaksınız? Gerçekçi değil" dedi. “Sabah kalkıyoruz Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni yeni vergiler çıkarıyor” cümlesini kullanan Suna, “1994’te Turgut Özal zamanında bazı değişik vergiler üretilmişti. KDV’nin ilk çıktığı dönemlerde, Ekonomik Denge Vergisi de çıkmıştı. Sosyal konut hamlesinin ardından bir sabah, bu paraları karşılamak için bambaşka vergilere uyanabiliriz” ifadelerini kullandı.

Nusret Suna

‘Dönüşüme katkı şart

Gayrimenkul sektörü temsilcileri, sosyal konut projesini ödeme planı açısından olumlu bulduklarını, dairelerin neredeyse imalat fiyatına yapıldığını belirtti. Konutların nerede yapılacağının önemli olduğunu aktaran sektör temsilcileri, dairelerin Arnavutköy, Kanal İstanbul tarafında inşa edilebileceğinin tahmin edildiğini belirtti. Uzmanlar, “İnşaatlara büyük paralar harcanıyor. Bunlar yapılıyorsa birden fazla konuya sirayet etmeli. Sadece arz talep dengesine, konuta ulaşıma değil kentin merkezlerinde dönüşüm de sağlanmalı. Yoksa konut sayısını artırmaktan öteye geçemeyiz” dedi.

Ailenin evi varsa başvuramazsın

Anne babasının evi olan 18-30 yaş arasındaki vatandaşlar projeye başvuru yapamayacak. Bu duruma tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları, "Annemin köy evi var diye ben başvuramayacağım. Ama babasının evi olmayıp bankada 5 milyon lirası olan kişi başvurabilecek öyle mi" dedi. Başvuru koşulları arasında yer alan '18 yaşını dolduran ve 10 yıldır TC vatandaşı olanlar başvurabilir’ şartı da dikkat çekti. Bu durum sosyal medyada, savaştan kaçıp Türkiye’ye gelen Suriyelilerin de sosyal konuta başvurabilmesinin önü açıldı iddialarına neden oldu.