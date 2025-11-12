Eğitimde atanmayan öğretmen krizi her geçen gün derinleşiyor.

Yıllarca çalışıp çabalayıp üniversiteyi bitirdikten sonra Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) girip yeterli puanı alan öğretmenler ya sözlü mülakatlarda eleniyor ya da kısıtlı kontenjan açılması nedeniyle bir türlü atanmıyor.

KORKUTUCU BOYUT

İktidarın bugüne kadar hiç önemsemediği konuların başında gelen bu sorun çığ gibi büyümeye devam ediyor. Oluşan rakamlar korkutucu bir boyuta ulaştı. Atanmayan öğretmen sayısı yarım milyonu geçti.

Türkiye’de Ağrı’dan Bayburt’a kadar 39 ilin nüfusunu aşan bir durum ortaya çıktı. 2024 KPSS’de yüksek puan almasına rağmen atanamayan binlerce öğretmen, Türkiye’nin dört bir yanından gelerek Ankara Ulus Meydanı’nda toplandı. Üç gün önce yapılan eyleme Türk Eğitim-Sen de destek verdi. Öğretmenler, bir kez daha ek atama taleplerini dile getirdi.

EN DÜŞÜK ATAMA YILI

Kadrolarda açık olduğu bu açığın da kapatılması gerekildiği bir kez daha dile getirildi. Atanmayan öğretmenler belirli aralıklarla başta Ankara olmak üzere farklı yerlerde çeşitli eylemler düzenleyip protestolar yapıyor. Ancak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve sorumlu kurumlar, yapılan çağrılara karşı gözünü ve kulağını kapatmış durumda.

Türk Eğitim-Sen Başkanı Talip Geylan, 23 senelik AKP iktidarının en az atama yaptığı yıllardan birini yaşadıklarını söyledi. Bazı branşlarda neredeyse hiç atama yapılmadığını ifade eden Başkan Geylan, 24 ilde ücretli öğretmen sayısının 22 bin 552’ye ulaştığını belirterek şunları söyledi:

‘CİDDİ BİR AÇIK VAR’

“Ülke genelinde ise bu sayı 86 bin 142’ye çıkıyor. Bu tablo, eğitimde ciddi bir öğretmen açığı olduğunu gösteriyor. En azından ücretli öğretmen çalıştırılmasına gerek kalmayacak şekilde kadrolu öğretmen atamalarının yapılması gerekiyor.

Ancak açıklanan 15 bin kişilik kontenjan, bırakın öğretmen ihtiyacını karşılamayı, bu yıl emekli olacak öğretmenlerin yerini dahi doldurmaktan uzaktır. Bu ülkenin nüfus artış oranı bellidir ve buna göre öğretmen ihtiyacı öngörülmelidir.”

AİLELERİYLE BİRLİKTE KAN AĞLIYORLAR

‘Annemden hep mahrum kaldım’

“Ben Gökçe, buraya Konya’dan annem gibi öğretmen olup atama bekleyen tüm öğretmen çocukları için geldim. Annem çok ders çalıştığı için ondan mahrum kaldım. Biz anneleri ders çalıştığı için kapıları kapanmış ve biraz da üzülmüş çocuklarız. Annem başarılı bir sonuç elde etse de sadece 27 öğretmen alındı. O kadarcık öğretmen neye yeter?”

‘Atama verilirse mağduriyet biter’

“Kimya öğretmeniyim. 2024 KPSS’de Türkiye 127’ncisi oldum. Bir yıl boyunca tüm çok ciddi emek verdik. Sonuçlar açıklandığında gerçekten çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadık. Son 22 yılın verilerine baktığımızda aldığımız dereceyle atanabileceğimize kesin gözüyle bakıyorduk. Eğer ek atama verilirse bu mağduriyetimiz giderilecek, herkes hayaline kavuşacak.”

‘İlk 50’ye girdim 29 kişi aldılar’

“Türk dili ve edebiyat öğretmeniyim. 35 bin adayın içerisinde ilk 50’ye girdim. Cumhuriyet tarihi boyunca atamanın yapılmadığı bir yıl yokken bu yıl 29 kontenjan verildi. Biz çok yüksek puanlar alıp ataması yapılmayan öğretmenleriz. Çok emek verdik. Bir çocuğumla bu sıralamayı yaptım. Biz vatanımıza, milletimize hizmet etmek için hazır bekliyoruz.”

‘5 yıl uğraştım ailecek yıkıldık’

“Bu sınav için 5 yıldır uğraşıyorum. Tam başardım derken maalesef ki 18 Nisan günü adaletsiz kontenjan dağılımı nedeniyle bölümlerimizde çok düşük kontenjanlara sahip olduk. Hem ailelerimiz yıkıldı hem bizler yıkıldık. Bizim en yakın zamanda 24 Kasım öncesi veya 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde bu müjdeli haberi bekliyoruz.”