Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, NTV canlı yayınında gündeme dair soruları yanıtladı. 500 bin sosyal konut projesiyle ilgili Kurum, şu ifadeleri kullandı;

EN ÇOK BAŞVURU İSTANBUL, ANKARA, İZMİR

"1 milyon 750 bin sosyal konutumuzu tüm illerimize yaptık. Deprem sonrası TOKİ binalarımızda kalan hiçbir vatandaşlarımıza zarar gelmedi. TOKİ ile gurur duyuyoruz.

Yüzyılın en büyük konut projesini başlattık. 500 bin sosyal konut projemizi Türkiye'ye sunmuş olduk. 8 milyon 840 bin 314 başvuru yapıldı.

Geçerli başvuruda 5 milyon 242 bin 766. En çok başvuru gelen iller de İstanbul, Ankara ve İzmir.

KURA TARİHİ VE İLK İLİ AÇIKLADI

29 Aralık'ta ilk kuramızı Adıyaman'da çekeceğiz. İlk teslimatımızı 2026'da teslim edeceğiz konutlar var. Deprem bölgesine ekstra kontenjanlar ayırdık.

Sosyal konut kapsamında 100 bin sosyal konut yapıyoruz. İstanbul'da da ciddi bir başvuru var. Buna ilave bir de kiralık konut uygulaması başlattık. 15 bin kiralık konut, hem Avrupa'da hem Anadolu yakasında yapıyor olacağız. İstanbul'daki kira ve konut fiyatlarını aşağı çekecek bir hamle bu."

HANGİ İLDE KAÇ KONUT OLACAK?

81 ilde hayata geçirilecek 500 bin konutun illere göre dağılımı ise şöyle:

"Adana'da 12 bin 292, Adıyaman'da 6 bin 620, Afyonkarahisar'da 4 bin 370, Ağrı'da 2 bin 840, Aksaray'da 2 bin 476, Amasya'da 2 bin 601, Ankara'da 30 bin 823, Antalya'da 13 bin 213, Ardahan'da 619, Artvin'de 1020, Aydın'da 7 bin 123,

Balıkesir'de 7 bin 548, Bartın'da 1240, Batman'da 3 bin 810, Bayburt'ta 723, Bilecik'te 1419, Bingöl'de 2 bin 72, Bitlis'te 2 bin 363, Bolu'da 1950, Burdur'da 2 bin 208, Bursa'da 17 bin 225,

Çanakkale'de 3 bin 376, Çankırı'da 1753, Çorum'da 2 bin 867,

Denizli'de 6 bin 190, Diyarbakır'da 12 bin 165, Düzce'de 2 bin 470,

Edirne'de 2 bin 530, Elazığ'da 3 bin 685, Erzincan'da 1760, Erzurum'da 4 bin 905, Eskişehir'de 6 bin 25,

Gaziantep'te 13 bin 890, Giresun'da 1576, Gümüşhane'de 926,

Hakkari'de 1557, Hatay'da 12 bin 639,

Iğdır'da 1200, Isparta'da 2 bin 889,

İstanbul'da 100 bin, İzmir'de 21 bin 20,

Kahramanmaraş'ta 8 bin 195, Karabük'te 1600, Karaman'da 1550, Kars'ta 1730, Kastamonu'da 2 bin 380, Kayseri'de 7 bin 562, Kilis'te 1170, Kırıkkale'de 1689, Kırklareli'nde 2 bin 255, Kırşehir'de 1633, Kocaeli'nde 10 bin 340, Konya'da 15 bin, Kütahya'da 3 bin 592,

Malatya'da 9 bin 609, Manisa'da 7 bin 229, Mardin'de 5 bin 357, Mersin'de 8 bin 190, Muğla'da 6 bin 197, Muş'ta 2 bin 142,

Nevşehir'de 2 bin 68, Niğde'de 2 bin 604,

Ordu'da 3 bin 334, Osmaniye'de 2 bin 990,

Rize'de 2 bin 42,

Sakarya'da 6 bin 633, Samsun'da 6 bin 397, Siirt'te 1527, Sinop'ta 947, Sivas'ta 3 bin 904,

Şanlıurfa'da 13 bin 190, Şırnak'ta 1492,

Tekirdağ'da 6 bin 865, Tokat'ta 3 bin 392, Trabzon'da 3 bin 734, Tunceli'de 775,

Uşak'ta 2 bin 464,

Van'da 6 bin 803,

Yalova'da 1805, Yozgat'ta 2 bin 858

Zonguldak'ta 1872.