Çorlu'da düzenlenen yemekte konuşan AKP milletvekili Mestan Özcan, gençlerin milletvekili ve emekli milletvekili maaşlarına yönelik eleştirilerine tepki gösterdi.

Özcan, 2026 yılı itibarıyla 273 bin 196 TL milletvekili ve 177 bin 658 TL emekli milletvekili maaşı almasına rağmen geçinmekte zorlandığını söyleyerek, "Şöyle söyleyeyim; ben emekli maaşımla milletvekili maaşımı sana vereceğim, sen de gel bunları bir ay içerisinde idare et, yap. Meclis'te yemeklerin hepsine zam yaptılar! Sizin yüzünüzden zamlı yiyoruz. Beş defa zam yaptılar" ifadelerini kullandı.

Özcan'ın açıklamalarına sosyal medyada tepki gösterilirken, ayda 500 bin liraya yaklaşan gelirle geçinmekte güçlük yaşayan Özcan'ın aile köftecisinin 50 milyon TL kazanç beyan ettiği ortaya çıktı.

500 BİN LİRAYLA GEÇİNEMİYORUM DEDİ, KÖFTECİSİNİN PARA BASTIĞI ORTAYA ÇIKTI

BirGün'ün haberine göre, milletvekilliği ve emekliliğinden kazandığı 500 bin TL ile geçinemediğini ifade eden Özcan’ın ailesine ait köftecinin kazancının büyüklüğü de dikkati çekti.

Özcan'ın tek gelirinin milletvekili maaşı ve emekli aylığı olmadığını ortaya koyan kazanç, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) verilerine yansıdı.

KAZANÇTA REKOR ARTIŞ

Aralarında AKP Milletvekili Mestan Özcan’ın da yer aldığı Özcan Ailesi’nin dört üyesinin yöneticisi olduğu şirketin GİB’e beyan ettiği kazançlar açığa çıktı.

Özcanlar Köfte Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 2022 yılında 85 bin 198 TL olarak beyan edilen kazancının, 2023 ve 2024 yıllarında sırasıyla 30 milyon 984 bin 411 TL ve 18 milyon 279 bin 369 TL’ye yükseldiği öğrenildi.

AKP’li Mestan Özcan’ın yönetiminde yer aldığı Özcanlar Köfte’nin 2022, 2023 ve 2024 yıllarında ödediği vergi ise şöyle sıralandı:

>> 2022: 19 bin 595 TL

>> 2023: 6 milyon 367 bin TL

>> 2024: 3 milyon 581 bin TL