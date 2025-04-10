Çin'de çocuk sahibi olan çiftlere binlerce dolarlık maddi destek sunulan kentte doğum oranları son bir yılda yüzde 17 arttı. Başarıyla sonuçlanan uygulama ülke genelinde dikkat çekerken çok sayıda yetkili, programı yerinde incelemek üzere Tianmen'e akın etti.

Nüfus artışındaki yavaşlama ve yaşlanan toplum yapısıyla mücadele eden Çin'de, Tianmen örneği umut verdi. Kent yönetimi, ikinci çocuğa 13 bin dolar (yaklaşık 500 bin TL), üçüncü çocuğa ise 23 bin dolar (yaklaşık 870 bin TL) teşvik ödemesi yapmaya başladı. Bu adım, daha fazla çocuğu teşvik etmek için şehir genelinde yürütülen kampanyalarla da desteklendi.

"DAHA ÇOK ÇOCUK, DAHA ÇOK MUTLULUK"

Tianmen Anne Çocuk Hastanesi'nin girişinde yer alan "Daha çok çocuk, daha çok mutluluk" sloganı ve kadınlara yönelik bilgilendirici broşürler de ayrıca dikkat çekti.

Tek çocuk politikasından yıllar sonra vazgeçen Pekin yönetimi, ülke genelinde doğum oranlarını artırmak için çeşitli yöntemler deniyor. Tianmen'deki uygulamanın başarısı ise bu çabaların en somut örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Çin basını, kentteki doğum hastanelerinin kapasitesinin sınıra ulaştığını ve yoğun talep gördüğünü aktarıyor...