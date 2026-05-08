Afrika kıtasının derinliklerinde, Mozambik'ten Tanzanya'ya uzanan devasa bir tektonik sınır keşfedildi. Bu gizli "fay hattı", Afrika'yı tam ortadan ikiye bölerek yeryüzünde yeni bir okyanusun doğmasına neden olacak.

Bilim insanları, on yıllardır süren tartışmalara son noktayı koydu. Rovuma Transform Sınırı adı verilen ve 500 kilometre boyunca uzanan bu hat, aslında Jura devrinden kalma bir "fosil fay".

Dr. Jordan Phethean’a göre bu dev hat, kıtaların birbirinden ayrılmasını kontrol eden bir "demiryolu rayı" gibi çalışıyor. Üzeri nehir tortularıyla kapandığı için bugüne kadar gizli kalan bu yapı, kıtanın nasıl ve hangi yöne doğru parçalanacağını dikte ediyor.

Harita yeniden çizilecek

Afrika zaten bir süredir Doğu Afrika Yarık Sistemi boyunca çatlıyordu, ancak Rovuma’nın keşfi, bu sürecin sanılandan daha karmaşık ve "yönlendirilmiş" olduğunu kanıtladı.

Yeni Kıtalar: Afrika; Nubya ve Somali levhaları olarak ikiye ayrılacak.

Deniz Gelecek: Milyonlarca yıl sonra, bu çatlağın arasını Hint Okyanusu dolduracak ve yeryüzünde yepyeni bir okyanus havzası oluşacak.