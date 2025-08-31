Savruk Yaylası'nda 29 Ağustos'ta Hüseyin Başak'ın sopayla darbedilerek öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Y.R. ve eşi N.R'ye ait 2 katlı müstakil evde gece saatlerinde yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese yönlendirilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
KUNDAKLAMA İDDİASI
Kundaklama sonucu çıktığı öne sürülen yangın nedeniyle ikamette hasar oluştu.
Alt katta oturan kiracıları Hüseyin Başak'ı kavga sırasında sopayla darbederek öldürdükleri gerekçesiyle jandarma ekiplerince gözaltına alınan Y.R. ve eşi N.R. tutuklanmıştı.