Türkiye’de eşi benzeri az görülen dolandırıcılık dosyası Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Sözcü Medya Grubu Ankara Temsilcisi ve Yazarımız Saygı Öztürk’ün ortaya çıkardığı haberde; kendilerini kamu görevlisi ya da bürokratlara yakın kişiler olarak tanıtan sanıklar, müteahhitlere Çevre Bakanlığı’ndan ihale alabilecekleri, TOKİ ve Emlak Konut projelerine dahil edilecekleri vaadinde bulundu. Mağdurlar, Ankara’daki bakanlık binasında ya da kamu kurumlarına ait izlenimi veren ofislere götürüldü.

VURGUNU SÖZCÜ DUYURDU

Yazarımız Saygı Öztürk’ün haberi ülke gündemine bomba gibi oturdu.

Mağdurlara sahte resmi evraklar, protokoller ve sözleşmeler sunuldu. Belgelerde

üst düzey kamu yetkililerinin imzası taklit edildi. Ön ödeme ve rüşvet adı altında paralar elden ve çantada teslim edildi.

20 İFADE ALINDI

Dönen para 500 milyon TL’ye kadar çıktı. Soruşturmada 20’den fazla mağdurun ifadesi alındı. Deliller arasında kamera kayıtları, WhatsApp yazışmaları, dekontlar ve sahte belgeler yer aldı. Şüphelilerden bazıları benzer suçlardan sabıkalı çıktı. Sanıklar hakkında ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kamu kurum ve kuruluşlarının kullanılması suretiyle dolandırıcılık’, ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘suç örgütü kurmak’tan dava açıldı. Dava önümüzdeki aylarda görülecek.

Ongun: Kamuda suç ortağı yok mu?

İBB’ye yönelik operasyon kapsamında tutuklanan Medya A.Ş. yöneticisi Murat Ongun, “Kamuda suç ortakları yok mu?” başlığıyla şu mesajı paylaştı: “E-Devlet’in dolandırıcıların oyuncağı olması kadar büyük bir skandal da geçen hafta yaşandı. Sözcü Gazetesi’nde Saygı Öztürk, Çevre Bakanlığı’ndaki dolandırıcığı yazdı. Dolandırıcılar, bakanlığın makam ve toplantı odalarını kullanmış. Kurbanlar çakarlı araçlarla külliyeye götürülmüş. BUNCA İŞİ, İÇERİDEN SUÇ ORTAĞI/ ORTAKLARI OLMADAN YAPMAK ZOR GİBİ. Ne dersiniz?”