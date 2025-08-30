Adana’nın Kozan ilçesinde, 500 TL’lik şofben parası nedeniyle çıkan tartışmada, 70 yaşındaki kiracısı Hüseyin Başak’ı darbederek öldüren öğretmen Yener Rüzgar ile eşi Nurhan Rüzgar tutuklandı.
Alınan Kozan ilçesine bağlı Kuytucak Mahallesi Savruk Yaylası’nda 42 yaşındaki ev sahibi Yener Rüzgar, 4 yıldır kiracısı olan Hüseyin Başak’tan bozulan şofben için 500 TL para istedi.
Başak, şofbeni kullanmadığını belirterek parayı vermek istemedi. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, Yener Rüzgar ile 38 yaşındaki eşi Nurhan Rüzgar, sopa ve demir levye kullanarak Hüseyin Başak’a saldırdıktan sonra olay yerinden kaçtı.
Başak, darp edildikten sonra yere yığıldı. Ailesinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Hüseyin Başak’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olayın ardından kaçan çift, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı.
Hüseyin Başak’ın cenazesi, incelenmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu’na götürüldükten sonra işlemlerin ardından ailesi tarafından alınarak toprağa verildi.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye getirilirken hıçkıra hıçkıra ağlayan Yener Rüzgar ve eşi Nurhan Rüzgar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.