Yaklaşık 500 yıl önce Portekiz ve İspanya kıyılarından Hindistan’a gitmek üzere hareket eden ve kaybolan ticaret gemisi dünyanın en kurak çöllerinden biri olan Namibya’nın ıssız Sperrgebiet bölgesinin güney kesiminde -bir zamanlar elmas madenciliği için kapatılmış, girilmesi yasak bölgede bulundu.

500 YIL KUM KATMANLARININ ALTINDA KALDI

16. yüzyıldan kalma en bozulmamış deniz enkazlarından olarak tesadüfen bulunan Bom Jesus isimli ticaret gemisinin 1533'te Hindistan'a yapılan bir ticaret yolculuğu sırasında kaybolduğu ve yaklaşık 500 yıl boyunca kum katmanlarının altında gömülü kaldığı belirtildi.

İSKELET SAHİLİ BÖLGESİNDE BULUNDU

Tarihi kayıtlar, geminin rotasından saptığını ve sis, dalga ve kayan kumlarıyla ünlü, acımasız İskelet Sahili'ne çarptığını ortaya çıkardı. Namdeb'li madenciler tahta ve oksitlenmiş metal parçalarıyla karşılaştıklarında, farkında olmadan çığır açıcı bir kazı başlattılar; bu kazı, bilim insanlarının erken dönem küresel ticaret hakkında bildiklerinin çoğunu yeniden şekillendirecekti.

GEMİDEN SERVET ÇIKTI

Arkeologların yaptığı kazı ve kurtarma çalışmalarında gemide 2.000'den fazla altın sikke , fildişi dişleri , bakır külçeleri , silahlar ve seyir aletleri ortaya çıkarıldı ve tamamı olağanüstü bir şekilde korunmuş durumdaydı. Namibya Çölü'nün aşırı kurak iklimi , rüzgarla savrulan tortu katmanlarıyla birleşince, enkazı doğal bir lahit içinde mühürlemişti. Araştırmacılar, kargonun kısmen 16. yüzyıl Avrupa ticaretinde derin bir rolü olan Alman bankacılık hanedanı Fugger ailesi tarafından finanse edilmiş olabileceğine inanıyor ve bu da keşfe daha fazla tarihsel önem kazandırıyor.

Geminin Lizbon , Batı Afrika ve Hindistan'ı birbirine bağlayarak , sanayi çağından çok önce oluşturulmuş karmaşık bir erken dönem deniz ticaret yolları ağını gözler önüne serdiği belirtildi.

AFRİKA’NIN EN ÖNEMLİ SUALTI ARKEOLOJİK BULGUSU

Bom Jesus kurtarma kazısı onlarca yıllık deneyime sahip Güney Afrikalı arkeolog Dr. Dieter Noli tarafından yönetildi. Güney Afrika Deniz Arkeolojisi Araştırma Enstitüsü'nde (AIMURE) baş araştırmacı olarak görev yapan Noli, kıtanın en sıkı kontrol altındaki madencilik bölgelerinden birinde batığı çıkarmak ve detaylandırmak için Namibya Kültür Bakanlığı yetkilileri ile çalıştı.

Namibya Hükümeti’nin, bölgeye en yakın sahil kasabası olan Oranjemund'da özel bir deniz müzesi açarak geminin kalıntılarını ve gemiden çıkan eserlerin burada sergileneceğini duyurdu.