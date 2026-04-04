Fransa Deniz Kuvvetleri’nin Akdeniz tabanında yürüttüğü rutin bir sonar taraması, tarihin en heyecan verici su altı keşiflerinden birine kapı araladı. Ramatuelle kıyılarının yaklaşık 1,5 mil açığında, tam 2.500 metre (8.200 feet) derinlikte, 16. yüzyıla ait bir ticaret gemisi tespit edildi. Bu derinlik, batığı sadece Fransa karasularında bulunan en derin batık yapmakla kalmıyor; aynı zamanda onu yağmacılardan ve doğal aşınmadan koruyarak adeta bir "zaman kapsülü" haline getiriyor.

SONAR ÇALIŞMALARI ORTAYA ÇIKARDI

2025 yılında gerçekleşen askeri operasyon sırasında alınan sıra dışı bir sinyal, Fransız Donanması ve Sualtı Arkeolojik Araştırmalar Departmanı’nı (DRASSM) harekete geçirdi. Önce otonom bir su altı aracı (A18D), ardından yüksek çözünürlüklü kameralara sahip gelişmiş bir robot bölgeye gönderildi. Ortaya çıkan manzara büyüleyiciydi: Yaklaşık 30 metre uzunluğunda ve 7 metre genişliğinde, neredeyse hiç bozulmamış bir İtalyan ticaret gemisi.

KUZEY İTALYA'NIN KARAKTERİSTİK ÖZELLİĞİNİ TAŞIYOR

"Camarat 4" adı verilen batığın kargo bölümünde, sediman tabakasının altında korunmuş en az 200 adet küresel sürahi ve testi tespit edildi. Bu seramiklerin üzerinde, Hz. İsa'yı temsil eden Grekçe "IHS" monogramı ve bitkisel desenler yer alıyor. Uzmanlar, bu tasarımların 16. yüzyılda Kuzey İtalya'nın Ligurya bölgesindeki üretimlerin karakteristik bir özelliği olduğunu belirtiyor.

Geminin envanteri sadece seramiklerle sınırlı değil. Enkazdan ayrıca 100 adet sarı tabak, devasa demir çıpalar ve toplar ile iki adet büyük kazan da çıkarıldı.

YAĞMACILARIN ULAŞAMADIĞI TEK YER

Bu keşfi "emsalsiz" kılan en önemli faktör geminin bulunduğu derinlik. Yüzyıllar boyunca hiçbir define avcısı veya kurtarma ekibi bu basınç seviyesine inemediği için gemi, battığı günkü haliyle korunmuş durumda. Kültür Bakanlığı Sualtı Arkeolojisi Bölüm Başkanı Arnaud Schaumasse, bu durumun 16. yüzyıl deniz ticaretini ve gemi yaşamını "laboratuvar ortamında inceler gibi" çalışma fırsatı sunduğunu vurguluyor.

3D MODELLEME İLE ROTASI OLUŞTURULACAK

Fransız yetkililer, bu teknolojik imkanları kullanarak geminin eksiksiz bir dijital 3D modelini oluşturmayı planlıyor. Bir panel uzman eşliğinde gerçekleştirilecek olan fotogrametri çalışmaları ve hedeflenen numune alımları sayesinde, geminin rotası ve batış sebebi hakkındaki gizem perdesi aralanacak. Araştırmacılar, geminin Ligurya'dan güneybatıya doğru yelken açarken fırtınaya tutulmuş olabileceği üzerinde duruyor.