

Dünyanın önde gelen otel gruplarından Accor, Fransa'nın Belle-Île-en-Mer Adası'nda bulunan tarihi La Citadelle Vauban'ın yeniden turizme kazandırılması için önemli bir projeye imza attı. Banque des Territoires ile kurulan stratejik ortaklık kapsamında restore edilecek tarihi kale, 2027 yılında Accor'un lüks markası Emblems Collection çatısı altında Fransa'daki ilk otel olarak misafirlerini ağırlayacak.

Le Palais Limanı'nın girişinde yaklaşık 500 yıldır ayakta duran ve Fransa'nın simge tarihi yapıları arasında yer alan Vauban Kalesi, uzun süredir kullanılmıyordu. Gerçekleştirilecek kapsamlı restorasyonla birlikte yapı, tarihi kimliğini koruyarak konaklama, kültür ve turizmi bir araya getiren yeni nesil bir yaşam alanına dönüştürülecek.

ACCOR İŞLETECEK

Proje kapsamında Accor, tesisin geliştirilmesi ve otel operasyonlarının yönetimini üstlenecek. Banque des Territoires ise uzun vadeli yatırımcı olarak restorasyon sürecine ve sürdürülebilir işletme modeline finansal destek verecek. Çalışmalar ayrıca Fondation du patrimoine'nin (Miras Vakfı) katkılarıyla yürütülecek.

OTEL, WELLNESS ALANI VE MÜZE BİR ARADA

2027 yazında hizmete açılması planlanan kompleks, 90 odalı Emblems Collection otelinin yanı sıra iki restoran, bir bar, yaklaşık 2 bin metrekare büyüklüğünde wellness merkezi ve toplantı salonlarına ev sahipliği yapacak. Projede tamamen yenilenecek müze ise Belle-Île-en-Mer'in askeri geçmişini, doğal zenginliklerini ve kültürel mirasını ziyaretçilere interaktif uygulamalarla tanıtacak.

Restorasyon çalışmaları, tarihi yapının özgün karakterini koruma ilkesi doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Projeye Valode & Pistre Architectes ile Fransa Tarihi Anıtlar Baş Mimarı Pierre-Antoine Gatier liderlik ediyor.

BÖLGE EKONOMİSİNE VE İSTİHDAMA KATKI SAĞLAYACAK

Yatırımın yalnızca tarihi bir yapıyı yeniden işlevlendirmesi değil, aynı zamanda Belle-Île-en-Mer'in ekonomik gelişimine de önemli katkı sunması hedefleniyor. Tesisin faaliyete geçmesiyle birlikte 100'den fazla kalıcı ve yaklaşık 70 mevsimlik istihdam oluşturulması bekleniyor. Böylece kompleks, adanın en büyük özel sektör işverenlerinden biri haline gelecek.