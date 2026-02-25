Marmara Denizi’ne 30 Ocak 1975 tarihinde düşen, 42 kişinin hayatını kaybettiği ve o günden bu yana enkazı bulunamayan Türk Hava Yollarına (THY) ait ‘Bursa’ isimli Fokker F-28 tipi uçağın enkazını bulma çalışmaları devam ediyor. Uzun süredir enkazı arayan sosyal medya fenomeni Nedim Kuru ve ekibi, 5’inci kez yaptığı sonar taramasında uçağa ait olduğu düşünülen alüminyum parçaları sualtı dronuyla görüntüledi.

Kazada hayatını kaybedenler arasında Teknik Direktör Fatih Terim’in kayınpederi Kamuran Aksu ve Şarkıcı Seyyal Taner’in hostes kardeşi gibi isimler de yer alıyordu. Dönemin teknolojik yetersizlikleri nedeniyle enkaz resmi olarak çıkarılamamış, arama çalışmaları sınırlı kalmıştı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Nedim Kuru, “Görüntüler arasında uçağa ait olduğunu düşündüğümüz alüminyum parçalar tespit ettik” dedi.

Uçakta 37 yolcu, 4 mürettebat olmak üzere 41 yolcu olduğu sanılıyordu. Fakat khostes Leyla Önal’ın 2 yaşındaki yeğeni Elif’i kayıtsız olarak yanına aldığı ortaya çıktı.

UÇAK UĞURSUZ MU?

THY’nin 1973’te Hollanda’dan aldığı 5 adet Fokker F-28 kodlu yolcu uçağının 5’i de 1974’ten itibaren peş peşe düşmüştü. Bursa uçağının düşüşü THY’deki 3’üncü Fokker kazasıydı. Tepki üzerine THY “uğursuz uçaklar” diyerek 2’sini iade etti. İade edilen Fokkerlar da yurtdışında düştü.

Marmara Denizi üzerinde yaşanan kazada ise uçağın tam inişe geçtiği sırada Atatürk Havalimanı’nda elektrikler kesildiği ve pilotun pisti göremeyerek pas geçtiği kayıtlara yansıyor. Kaptan pilot Mehmet Topçuoğlu’nun son telsiz konuşması ise “rüzgar altındayım. Kötü” oldu.