UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında İspanya temsilcisi Villarreal ile İtalyan devi Juventus kozlarını paylaştı.

2-2 sona eren nefes kesen mücadeleye taraftarın ilgisi bir hayli fazla oldu.

TIKLIM TIKLIM DOLDU

İspanya'daki 23 bin kişilik de la Ceramica Stadyumu'nda oynanan müsabakaya tüm şehir akın etti.

İspanya'nın güneyinde bulunan ve 52 bin kişinin yaşadığı Villarreal şehrinde taraftarlar 23 bin kapasiteli stadyumunu tıklım tıklım doldurdu.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre; İtalyan devi ile oynanan maça tüm şehir girmek için sıra bekledi. Bileti olmayan taraftarlar da bilet bulabilme umudu ile stadyumun yolunu tuttu. Juventus maçına büyük ilgi gösteren Villarreal taraftarlarından yaklaşık 15 bin kişinin maça giremeyerek stat dışında kaldığı aktarıldı.