Göreve geldiği Haziran 2023’ten beri ‘para’ arayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iki yılda topladığı döviz rezervi birkaç haftada 52.5 milyar eriyince, ABD’de yine tura çıktı. Bakan Şimşek ile Merkez Bankası heyeti ABD’de G20, IMF ve Dünya Bankası Bahar toplantılarına katıldı. Bakan Şimşek, New York- Washington hattında yapılan tüm toplantılarda yatırımcılara ‘programda bir değişiklik olmadığını’ anlatacaklarını belirtmişti. Nitekim, Mehmet Şimşek ve Fatih Karahan ABD’de yaptıkları toplantı ve sunumlarda yabancı yatırımcı için güven tazelemeye çalışıldı, uygulanan programın yolunda ilerlediği vurgulandı. Bu toplantılarda İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının gündeme gelip gelmediği bilinmiyor. ABD turundan yansıyanlara bakılırsa, enflasyon için küresel risklerin devam ettiğinden bahsettiler ancak ekonomideki ‘Ekrem İmamoğlu’ etkisini atladılar.

‘İSPATA ÇALIŞIYOR’

Bakan Şimşek, New York’ta 4 trilyon doları yöneten yatırım devleriyle buluştu, önce kredi derecelendirme kuruluşlarıyla, sonrasında ise ABD merkezli doğrudan yatırımcılarla bir araya geldi. Barclays, Jefferies, JP Morgan ve Bank of America’nın ayrı ayrı düzenlediği yatırımcı toplantılarında Türkiye ekonomisine dair bilgilendirmede bulunan Bakan Şimşek, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve IMF Başkanı Kristalina Georgieva ile de görüştü. Bakan Şimşek hem yerli yatırımcıya hem de yabancı yatırımcılara, siyasi krizin etkilerinin geçici olduğunu ispata çalışıyor. Ancak 19 Mart krizinin ekonomide yarattğı tahribat, iki yıldır inişli çıkışlı devam eden ekonomik programdan yana umutları tamamen tüketti.

Yatırımcılara bunlar anlatılmadı

Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart 2025’te gözaltına alınıp tutuklanması, Türkiye ekonomisinde ciddi dalgalanmalara yol açtı. Bu gelişme, siyasi belirsizlikleri artırarak yatırımcı güvenini sarstı ve ekonomik göstergelerde olumsuz etkiler yarattı.​ Merkez Bankası, piyasaları stabilize etmek amacıyla döviz satışı gerçekleştirdi ve faiz oranlarını artırdı. İlk üç gün içinde yaklaşık 26 milyar dolar rezerv kullanıldı. ​Bugüne kadar Merkez Bankası’nın TL desteği için döviz piyasasına müdahalesi 52.5 milyar dolar olarak hesaplandı. Döviz ve faizdeki artış ile milli gelirde yaşanmasını beklenen düşüşün, kamu ve özel kesim üzerinde 2 trilyon liralık ek yük yarattığı, kamuya en az 793 milyar lira siyasi müdahale yükü eklediği hesaplanıyor. Tüm bunlara ek olarak, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’deki siyasi belirsizliklerin kredi notlarını olumsuz etkileye- bileceği uyarısında bulundu.

5 günlük ABD turunda paranın patronlarıyla görüştü

‘STRATEJİK ORTAKLIĞI’’ DERİNLEŞTİRME VURGUSU

Şimşek, ABD’li mevkidaşı Scott Besset ile görüştü. Bakanlar, ‘stratejik ortaklığı’ derinleştirme vurgusu yaptı.

‘19 MART KRİZİ GEÇİCİ’ MESAJLARI VERİLDİ

Barclays, Jefferies, JP Morgan ve Bank of America yöneticileri ile ayrı ayrı toplantılar düzenlendi.