PKK’nın silah bırakma sürecine girmesiyle Suriye’deki yapılanması Suriye Demokratik Güçleri (SDG), 3 tümen halinde Suriye ordusuna katılma kararı almıştı.

SDG’nin genel sorumlusu Mazlum Abdi’nin yardımcısı Sipan Hemo-Siwar Derweş kod adlı Samir Asu da katılma kararı alan delegenin üyesi çıktı. Asu; Siirt’te, Şırnak’taki sözde Botan sahasında, Hakkari’de ve Irak’ın kuzeyi Zap ile Gara’yı içine alan sözde Behdinan sahasında sorumlu olarak görev yaptı.

PKK adına silahlı faaliyetlerde bulunan Asu’nun, örgütün 53 askerimizi şehit ettiği hain saldırılarda bizzat yer aldığı belirlendi.

Yüzbaşı Sinan Eroğlu şehit edildiğinde iki ufak bebeği vardı

BAŞINDA ÖDÜL VAR

Azılı terörist Asu’nun, Suriye’de 2011’de başlayan iç savaş sonrası oluşan rejim ve otorite boşluğundan yararlanarak Kandil’in talimatıyla YPG’yi ve devamında SDG’yi kurmak için görevlendirildiği öğrenildi.

Asu, Mazlum Abdi ile birlikte, TSK’nın Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Fırat Kalkanı harekatlarına karşı binlerce teröristin başında yer alıp Mehmetçiğe karşı gerçekleştirilen silahlı saldırılarda yer aldı. Asu, terörden arananlar listesinde 20 milyon lira para ödülüyle kırmızı kategoride yer alıyor.

İşte o teröristin askerlerimizi şehit ettiği hain saldırılar

Çukurca katliamının faili

Terörist Samir Asu, 2006-2011 arasında askerlerimizin şehit edildiği birçok hain saldırının baş faili. Asu’nun katıldığı, planladığı veya emrini verdiği bazı saldırılar şöyle:

8 Ağustos 2006: Şırnak Beytüşşebap’taki evinde 8 yaşındaki oğlu Mete ve 10 yaşındaki oğlu Efe ile eşinin gözü önünde Astsubay Levent Çevik şehit edildi.

24 Mayıs 2007: Şırnak Güçlükonak’ta yapılan mayınlı saldırıda 6 askerimiz şehit edildi.

9 Haziran 2007: Şırnak Güçlükonak’ta mayınlı saldırıda Yarbay Melih Gülova ile 2 asker şehit oldu.

7 Ekim 2007: Şırnak Gabar Dağı’nda Astsubay Ahmet Sarıoğlu ile 12 er şehit düştü.

13 Kasım 2007: Gabar Dağı’nda Üsteğmen Gökhan Yavuz ile 3 asker şehit edildi.

4 Aralık 2007: Gabar Dağı’ndaki saldırıda Yüzbaşı Sinan Eroğlu şehit düştü.

25 Temmuz 2008: Şırnak Güçlükonak’ta mayınlı saldırıda 3 er şehit edildi.

24 Aralık 2008: Cizre’de 3 asker şehit oldu.

6 Eylül 2009: Siirt’te 6 asker şehit düştü.

17 Ağustos 2011: Hakkari Çukurca’da Zırhlı Personel Taşıyıcı aracına uzaktan kumandalı mayınlı saldırıda Hakkâri’deki Fatihler adlı Jandarma Özel Harekât Tabur Komutanı Binbaşı Yavuz Başayar ile 9 asker ile 1 koruyucu şehit oldu.