Çin merkezli Pop Mart International Group, ünlü peluş oyuncağı Labubu sayesinde rekor büyüme kaydetti. Şirketin hisseleri yalnızca bu yıl üç kattan fazla değer kazanırken, piyasa değeri 54,3 milyar dolara ulaştı. Net kârını yüzde 400 artıran şirket, yılın ilk yarısında 1,93 milyar dolar gelir elde etti.

PİYASA DEĞERİ KATLANDI

Pop Mart, 2025 başında 15,3 milyar dolar olan piyasa değerini sadece sekiz ayda 54,3 milyar dolara taşıdı. Bu yükselişle şirket, dünyanın en değerli 500 şirketi arasında 414. sıraya girdi.

CEO'SU MİLYARDERLER ARASINA GİRDİ

HaberTürk'ten İrem Kuşoğlu'nun haberine göre şirketin kurucusu ve CEO’su Wang Ning, Labubu çılgınlığıyla kişisel servetini 26,6 milyar dolara çıkardı. Ning, Forbes Milyarderler Listesi’nde 82. sıraya yükselirken, Çin’in en zengin onuncu ismi oldu.

KÜRESEL ÇILGINLIK

Hong Kong’lu sanatçı Kasing Lung’un tasarladığı Labubu, K-pop yıldızları, Lady Gaga ve David Beckham gibi ünlülerin koleksiyonlarına girmesiyle küresel fenomen haline geldi. Z kuşağının yoğun ilgisiyle satışlar yalnızca Çin’de değil, Amerika ve Avrupa’da da rekor kırdı.

YÜKSEK HEDEFLER

CEO Wang Ning, mini Labubu’nun piyasaya sürüleceğini açıklayarak yeni bir satış dalgası başlattı. Şirket, 2025 gelir hedefini 2,78 milyar dolardan 4,18 milyar dolara çıkarmayı bekliyor.