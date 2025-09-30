ABD’de federal bir mahkeme, Trump yönetiminin Voice of America’daki (VOA) yüzlerce gazeteciyi işten çıkarma planını geçici olarak durdurdu. Karar, basın özgürlüğü ve bağımsız habercilik açısından kritik bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

YARGIÇTAN SERT UYARI GELDİ

ABD Bölge Yargıcı Royce Lamberth, ABD Küresel Medya Ajansı’nın (USAGM) işten çıkarma girişimine ilişkin kararında sert ifadeler kullandı. Lamberth, hükümet yetkililerinin daha önce verilen ihtiyati tedbir kararına karşı “kaygı verici bir saygısızlık” sergilediğini belirtti. Mahkeme, USAGM’nin nisan ayında verilen tedbir kararına uyup uymadığını inceleyene kadar işten çıkarmaların askıya alınmasına hükmetti.

YAYINLAR ANİDEN DURDURULMUŞTU

Mahkeme süreci, VOA’nın yasal görevini yerine getirip getirmediğini de değerlendirecek. Kurumun, “güvenilir ve otoriter bir haber kaynağı” olma misyonuna bağlı kalıp kalmadığı araştırılacak. Trump yönetiminin mart ayında imzaladığı başkanlık kararnamesiyle VOA yayınları ani bir şekilde durdurulmuş, ardından 532 tam zamanlı çalışanın işine son verilmesi planlanmıştı.

BÜYÜK KRİZİN EŞİĞİNDE

1942’de kurulan Voice of America, uzun yıllardır ABD’nin en önemli uluslararası yayın organlarından biri. 2024 itibarıyla haftalık 360 milyon kişiye ulaşan yayın kapasitesiyle VOA, dünya çapında etkinliği en yüksek medya kuruluşları arasında yer alıyor. Ancak Trump yönetimi, ilk döneminden itibaren VOA ile sık sık karşı karşıya geldi.

Alınan karar, yalnızca yüzlerce gazetecinin geleceğini değil, aynı zamanda ABD’nin uluslararası basın özgürlüğü karnesini de yakından ilgilendiriyor. VOA’daki gelişmelerin, hem Amerika’da hem de dünyada yakından izlenmesi bekleniyor.