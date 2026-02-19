Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu Play-off aşamasının ikinci gecesinde performansı merakla beklenen Bodo Glimt, sahasında Inter'i 3-1'le adeta sahadan sildi. Ev sahibinin golleri Fet, Hauge ve Hogh'tan gelirken, konuk ekibin tek sayısını Esposito kaydetti.

DEVLERİ BİRER BİRER DİZE GETİRDİLER

Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 3 maçta sırasıyla Dortmund ile 2-2 berabere kalıp Manchester City'yi 3-1, Atletico Madrid'i (d) ise 2-1 yenen Norveç ekibi, Inter'i de sahasında 3-1 yenerek son 16 turu için önemli bir avantaj elde etti.

54 bin nüfuslu şehir takımı olarak dikkat çeken Bodo Glimt'in ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılması da önemli bir detay olarak hafızalarda yer etti. Bodo, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 9 maçta 3 mağlubiyet alırken bunlardan biri temsilcimiz Galatasaray'a, diğer ikisi de Monaco ve Juventus'a karşı oldu.