CHP, yarınki ‘mutlak butlan davası’ öncesinde Ankara’da gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor. CHP’nin ‘kayyuma hayır’ mitinginde hedef 1 milyon kişi. Tüm partililer ve Ankara halkının davet edildiği miting için CHP kurmayları ilçe ilçe gezip broşür dağıttı ve yapılan yargı baskısı ile hukuksuzluklar anlatıldı. CHP bugün Ankara Tandoğan meydanında saat 17:00’de bir miting düzenliyor. Mitingin sloganları ise “Vesayet değil siyaset”, “Kayyuma ve darbeye hayır” olacak. Mitinge sadece partililer davet edilmedi.

81 İL BAŞKANI HAZIR BULUNACAK

CHP kurmayları ilçe ziyaretlerinde broşür dağıtarak yapılan hukuksuzlukları anlattı ve vatandaşı mitinge davet etti. Çok sayıda afiş, reklamın yanı sıra telefonla davet yapıldı. 81 il başkanı da mitingde hazır bulunacak. Genel merkezde tutulacak nöbet ile parti yönetimi, mutlak butlan gelmesi durumunda yeni yönetimi 21 Eylül’deki Olağanüstü Kurultayı gerçekleştirmesi için baskıyı sürdürmek istiyor. Ancak mutlak butlan kararının, alınan bütün kararları ortadan kaldırdığı gibi tüzük gereği bu kurultayın toplanmasının mümkün olmadığı da ifade ediliyor.

'BEN GELİNCE KAÇIYORLAR'

CHP lideri Özgür Özel, genel başkanlık çalışma ofisine çevrilen Sarıyer’deki eski İstanbul İl Başkanlığı binasında MYK toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu. Özel, “İçişleri Bakanlığı, valiliğe verdiği talimatla buranın adresini girdirmiyor. Adresi değiştirmek benim bileceğim iş” dedi. Gürsel Tekin’e de göndermede bulunan Özel, “Ben gelince paldır küldür kaçıyorlar, biz gidince kıyıdan kıyıdan geliyorlar” diye konuştu. CHP lideri, dün sabahki operasyona da değinerek, “Akıllarınca Bayrampaşa’ya çökecekler” dedi. “CHP’deki tartışmaların içerisinde yokuz” diyerek kurultay davalarına atıf yapan Erdoğan’a, Özel yanıt verdi. Özel, iddiaya konu ses kayıtlarındaki kişinin AKP’ye geçtiğini açıkladı.

'UTANILACAK HALDESİNİZ'

CHP lideri şöyle devam etti: “İstanbul siyaseti farklı, zor. Ama size teslim olursak, sizi rezil etmeden bu İstanbul’daki mücadeleyi bırakırsak bize yazıklar olsun. Beykoz’da ses kaydı AKP’li, Bayrampaşa’da yedi geride, sekiz kişi işin içindeki AKP’li. Gaziosmanpaşa’da AKP’linin kasası dolu çıktı. Bizim alnımız açık, başımız dik. Elimiz temiz, paçamız temiz. Sizin paçanızdan ne akıyor bir bakın. Utanılacak haldesiniz.” FESTİVALE KATILDI Bu arada Özel, 4. Serçeşme Hünkar Hacı Bektaş Veli Festivali’nin açılışına katıldı.Özel,“Eğer bu ülke kötülüklerden arınacaksa; kalp gözüyle bakanlarla, nefis karanlığını marifet ışığıyla aydınlatanlarla, ‘Kendine ağır geleni başkasına yapma’ diyenlerle kurtulacak. Bu ülke; ‘Bir olalım, iri olalım, diri olalım’ sözünü laf olsun diye, tekerleme gibi söyleyenlerle değil, bunun gereğini yapanlarla kurtulacak” dedi.

Mitingin ardından da parti genel merkezine geçilecek. Mahkemenin ‘mutlak butlan’ kararı vermesi durumunda genel merkezde nöbet tutulacağı belirtildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel başta olmak üzere parti yöneticileri ‘ne yapılacağına’ dair değerlendirmelerinde “İstanbul il başkanlığında olduğu gibi genel merkezimizi savunuruz” yorumunu yapıyorlar