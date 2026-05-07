Devrimci gençlik önderleri Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın 6 Mayıs 1972’de idam edilmelerinin üzerinden 54 yıl geçti. 3 Fidan dün Ankara Karşıyaka’daki mezarları başında anıldı.

Özel “İktidarımızda Denizler’in itibarını iade edeceğiz” dedi.

BİZE ŞANTAJ SÖKMEZ

Törene katılan CHP lideri Özgür Özel, “Onları 1968’de yaptıkları, Samsun’dan Ankara’ya tam bağımsız Türkiye için Atatürk’e saygı yürüyüşüyle hatırlıyoruz, anıyoruz. Onları, birileri karşısında secde ederken, Altıncı Filo’ya ‘Defol’ diyen duruşlarıyla anıyoruz. İktidarımızda bu idam kararlarını yok hükmüne getireceğiz. Kendinden sonraki tüm kuşaklara ilham veren üç önderin hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz” dedi.

Özel, MHP lideri Bahçeli’nin Öcalan’a statü açıklamaları için “Bu sorunun yöneltilme sırası artık Sayın Erdoğan’dadır. Biz pozisyonumuzu tarif ettik” dedi. İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu’nun, CHP’nin Terörsüz Türkiye komisyonunda ‘şantaj’ altında olduğu iddiasıyla ilgili de Özel “CHP’ye şantaj yapılamaz, şantaj sökmez” ifadesini kullandı.

CHP’liler, Ankara’da 3 Fidan’ın fotoğraflarının yer aldığı pankartla yürüdü. “Devrim şehitleri ölümsüzdür” sloganı attı.

SON MECZUBA KADAR

Bahçeli’nin butlan konusunda, “CHP’nin içinin karıştırılmasın” sözleri için Özel şunları söyledi: “Çok önemli. Erken kalkanın kayyum atadığı, kurultayı iptal ettiği düzen, yarınlara da tehdittir. Sandıkta yenileceğini bilip de yargıdaki militanından medet umanların durumunu millet görüyor.” İBB davası itirafçısı Adem Soytekin için “Son meczuba kadar dinlesinler” çıkışı yaptı.