Almanya’nın köklü tütün üreticilerinden Reemtsma, Hannover yakınlarındaki Langenhagen tesisini kapatma kararı aldı. Şirketin sahibi Imperial Brands, bu adımla birlikte Almanya’daki sigara üretimine tamamen son verecek. Karardan 640 çalışan doğrudan etkilenecek.

Artı49'da yer alan habere göre, 1971’den bu yana faaliyet gösteren fabrikada JPS, Gauloises, West ve Davidoff gibi markalar üretiliyordu. Ancak şirketin yaptığı açıklamada, yüksek üretim maliyetleri, azalan talep ve düşük kapasite kullanımı nedeniyle üretimin sürdürülemez hale geldiği belirtildi.

Imperial Brands yöneticisi Rémi Guillon, kararı “üzücü ama gerekli” olarak nitelendirdi ve amacın uzun vadeli verimliliği korumak olduğunu söyledi.