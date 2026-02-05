Almanya’da sanayi üretimini zorlayan maliyet artışları, köklü markaları da zor durumda bırakıyor. Playmobil, 1970’li yılların başından bu yana figür üretiminin yapıldığı Dietenhofen fabrikasını kapatarak üretimin bir bölümünü Almanya dışındaki tesislere kaydıracağını açıkladı. Karar, şirketin uzun vadeli rekabet gücünü koruma hedefi doğrultusunda alındı.

Şirket açıklamasında, son yıllarda maliyetlerin ciddi biçimde arttığı vurgulanarak, “Playmobil markasının uzun vadeli rekabet gücünü ve grubun ekonomik istikrarını korumak amacıyla üretimin başka tesislere taşınmasına karar verildi” denildi.

ÜRETİM BAŞKA ÜLKEYE KAYDIRILACAK

Playmobil’in halihazırda İspanya, Çekya ve Malta’da üretim tesisleri bulunuyor. Ancak Dietenhofen’deki üretimin hangi ülkeye veya hangi tesise taşınacağına dair net bir bilgi paylaşılmadı. Öte yandan, Dietenhofen’de Lechuza markası altında saksı ve bitki kapları üretiminin devam edeceği belirtildi.

DİĞER TESİSLER KAPANMAYACAK

Şirket, Bavyera’daki Herrieden lojistik merkezinin faaliyetlerine devam edeceğini açıkladı. Ayrıca Playmobil’in pazarlama ve ürün organizasyonunun yürütüldüğü Zirndorf’taki genel merkezin de kapanma kararından etkilenmeyeceği bildirildi.

SEN DİKALAR TEPKİ GÖSTERDİ

Kapanma kararına sendikalardan tepki geldi. Kimya, enerji ve maden işçileri sendikası IGBCE, şirket yönetimini “yıllardır süren kötü yönetimin bedelini çalışanlara ödetmekle” suçladı. IGBCE yetkilisi Maximilian Krippner, Bavyera Radyosu’na yaptığı açıklamada bu kararın, “Dietenhofen’de oyuncak üretiminin ve dolayısıyla Playmobil’in Almanya’daki üretiminin tamamen sona ermesi anlamına geldiğini” söyledi. Krippner, sendika ve işyeri temsilciliğinin karara karşı mücadele edeceklerini vurguladı.