İngiltere’de yaşayan bir çift, matematiği ve ihtimalleri altüst eden inanılmaz bir başarıya imza attı. Gallerli Richard Davies (49) ve eşi Faye Stevenson-Davies (43), Ulusal Piyango’dan ikinci kez milyon sterlinlik ikramiye kazanarak 'bu nasıl şans' dedirtti. Uzmanlara göre bu başarı, 24 trilyonda 1 ihtimale karşılık geliyor.

"HER ŞEYİN MÜMKÜN OLDUĞUNUN FARKINDAYIZ"

Şanslı çift, ikinci büyük ikramiyeyi salı günü aldı. Stevenson-Davies, Ulusal Piyango tarafından yayımlanan açıklamasında "“Bunun tekrar olma ihtimalinin ne kadar uçuk olduğunu biliyorduk. Ama biz, inanırsanız her şeyin mümkün olduğunun kanıtıyız." ifadelerini kullandı.

İLK PİYANGO 2018'DE VURDU

Davies çifti, ilk kez Haziran 2018’de EuroMillions Millionaire Maker çekilişinde 1 milyon sterlin (yaklaşık 57 milyon TL) kazanmıştı. Ancak bu dev kazanç bile onları piyangodan uzaklaştırmadı. Umutlarını canlı tutarak bilet almaya devam ettiler.

ÜCRETSİZ BİLETLER TEKRAR MİLYONER ETTİ

İkinci büyük ikramiye bu kez biraz daha dolambaçlı bir yoldan geldi. Richard Davies, süreci “Lotto’da iki numarayı tutturunca otomatik olarak bir sonraki çekiliş için ücretsiz ‘Lucky Dip’ kazanıyorsunuz. Biz de böyle böyle, dört çekiliş üst üste ücretsiz bilet aldık… Sonunda kazanan çekilişe ulaştık.” sözleriyle ifade etti.

ÇALIŞMAYI BIRAKMADILAR

İki kez milyoner olan çift, buna rağmen işlerini bırakmayı düşünmüyor. Kuaförlükten kuryeliğe geçen Davies, Noel döneminde haftanın yedi günü çalışmaya devam edeceğini söyledi. Stevenson-Davies ise Noel Günü dahil danışanlarına ruh sağlığı desteği vermeyi sürdürecek.

ARABALAR HEDİYE ETTİLER

Davies, ilk ikramiyeyi nasıl değerlendirdiklerini de anlattı: “İlk seferde insanlara arabalar hediye ettik, yerel rugby takımına minibüs bağışladık, ailemize ve arkadaşlarımıza yardım ettik. Bir fark yaratabilmek inanılmazdı.” İkinci kazanç içinse henüz net bir plan yok. “Bu kez acele etmeyeceğiz. Anın tadını çıkaracağız” diyorlar.

BENZERİ AMERİKA'DA DA YAŞANDI

Benzer ‘iki kez kazanan’ hikâyeleri ABD’de de var. Temmuz ayında Massachusetts’te yaşayan Paul Corcoran, aynı gece Powerball’ı iki kez kazanarak 2 milyon dolar elde etti. 2020’de ise Colorado’da bir oyuncu, 30 yıldır oynadığı sayılarla bir ay içinde iki kez büyük ikramiye kazandı.