Kara para ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi iddialarla sık sık gündeme gelen Türkiye, yıllardır içinde bulunduğu Gri Liste’den yeni kurtulmuşken yine usulsüz işlemlerle anılmaya başlandı. İktidarın, 2014-2018 yılları arasında uluslararası anlaşmalara aykırı olarak taşıdığı öne sürülen petrol ile vergi cenneti olarak bilinen Jersey Adası üzerinden 58 milyar lirayı kaybettiği iddia edildi.

TÜRKİYE CEZA ÖDEYECEK

“Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Yüce Divan dosyasına girecek belgeleri açıklamaya devam ediyorum” diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, hükümetin Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı üzerinden yapılan petrol taşımacılığını gündeme taşıdı.

İktidarın bu taşıma nedeniyle, Irak Bölgesel Yönetimi’nden 2 milyar 320 milyon dolar taşıma ücreti aldığını söyleyen Yavuzyılmaz, bu paranın Jersey Adası’nda kurulan Turkish Energy Company (TEC) adlı şirkete aktarıldığını ancak bu paranın1 milyar 416 milyon dolarının kaybolduğunu öne sürdü. Yavuzyılmaz, 21 Mayıs 2014 ile 30 Eylül 2018 arasında gerçekleşen bu işlemde 2.3 milyar doların Irak’tan Jersey Adası’na gittiğini, paradan 904 milyon doların Türkiye’ye BOTAŞ’a gönderildiğini ancak geriye kalan 1 milyar 416 milyon doların ‘kaybolduğunu’ öne sürerek “Bu para Jersey Adası’nda buharlaştı. Güncel kurla 58 milyar lira kayıp” dedi. Yavuzyılmaz yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“İktidarın Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı üzerinden yürüttüğü ticarette usulsüzlükler var ve 1 milyar 416 milyon dolar kayıp. Uluslararası Tahkim Mahkemesi, Türkiye’nin bu işlemde anlaşmalara aykırı olarak, fazladan 1 milyar 324 milyon dolar ham petrol taşıma ücreti aldığını tespit etti.” Yavuzyılmaz, Türkiye’nin bu tutardaki cezayı bölgesel yönetime ödeyeceğini söyledi.

“Erdoğan’dan tahsil edeceğiz”

Yaşanan para trafiğini 13 Şubat 2023 tarihli Uluslararası Tahkim Mahkemesi Nihai Kararı, Irak Bölgesel Yönetimi Raporları ve BOTAŞ Sayıştay Raporları ile belgeleyerek kamuoyuna sunan Yavuzyılmaz paylaşımında, “İktidara gelir gelmez, buharlaştırılan ve cezaya hükmedilen bu tutarları, Cumhurbaşkanı ve ilgili AKP’li yöneticilerin mal varlıklarından tahsil edeceğiz” ifadelerine yer verdi.