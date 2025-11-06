Chelsea’nin genç orta sahası Romeo Lavia, Şampiyonlar Ligi maçında Qarabag deplasmanında sadece dört dakika sahada kalabildi.

2023 yılında Southampton’dan 58 milyon sterlin karşılığında transfer edilen Belçikalı futbolcu, Chelsea kariyeri boyunca sakatlıklarla boğuştu. Geçtiğimiz sezonun büyük bölümünü ciddi bir hamstring (arka adale) sakatlığı nedeniyle kaçıran Lavia, bu sezon altı maçta forma giyerek geri dönüş sinyali vermişti. Ancak genç oyuncu şanssızlığını bir kez daha yaşadı.

Mücadelenin 4. dakikasında kendini yere bırakan 21 yaşındaki oyuncu, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından yerini Moises Caicedo’ya bıraktı.

TARAFTARLARDAN DESTEK MESAJLARI

Lavia’nın tekrar sakatlanması Chelsea taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Sosyal medyada birçok kullanıcı genç futbolcuya destek verirken, bazı yorumlar dikkat çekti:

Bir taraftar, “Gerçekten çok üzülüyorum. Harika bir oyuncu ama bu yaşta bu kadar çok sakatlık yaşaması korkunç. Chelsea artık planlarını onsuz yapmak zorunda kalabilir.” ifadelerini kullandı.

Bir diğeri ise “Bu noktada Lavia sanki lanetlenmiş gibi” yorumunu yaptı. Başka bir kullanıcı da, “Futbol tarihinde gördüğüm en sakatlığa yatkın oyunculardan biri olabilir” diyerek tepkisini dile getirdi.

CHELSEA’DE ENDİŞE ARTIYOR

Chelsea teknik heyeti, Lavia’nın son durumu hakkında detaylı bir rapor bekliyor. Eğer sakatlığın ciddi olduğu doğrulanırsa, genç futbolcu bir kez daha uzun süre sahalardan uzak kalabilir. Kulüp çevrelerinde, oyuncunun kariyerinin tehlikeye girebileceği yönünde endişeler artıyor.