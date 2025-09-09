Kırdökmerdan köyünde yaşayan çiftçi B.G, yıllardır ekip biçtiği 68 dönümlük arazinin kendisine ait olduğunu tescillemek için 1967 yılında dava açtı. Ancak bu süreç, Türkiye’nin en uzun süren tapu davalarından biri haline geldi.

Dava kapsamında yapılan araştırmalarda, söz konusu arazinin M.N.’nin 5 mirasçısına ait olduğu, 24 hisseli arazinin farklı oranlarda bu mirasçılar arasında paylaştırıldığı ortaya çıktı. Bu hissedarlardan biri, elindeki 4 hisseyi başka bir kişiye devretti.

38 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 40'TAN FAZLA HAKİM DEĞİŞTİ

Ancak yıllar içinde davaya konu mirasçılardan 38’i hayatını kaybetti. Süreçte toplam 156 yeni mirasçı davaya müdahil oldu. Ayrıca dava sürecinde 40’tan fazla hakim değişti; duruşmalar belge eksiklikleri, taraflara ulaşılamaması ve itirazlar nedeniyle sık sık ertelendi veya kararlar üst mahkemelerce bozuldu.

“Sıfır Kadastro Dosyası Projesi” çerçevesinde ele alınan dosya, Kırşehir Kadastro Mahkemesi’nce yeniden değerlendirildi. Mahkeme, tüm mirasçılara ulaşılarak eksik belgelerin tamamlandığını, tarafların tekrar dinlendiğini açıkladı.

28 Temmuz’da görülen son duruşmada, arazinin 8 paya bölünmesine karar verildi. Mahkeme, bu payların M.N’nin mirasçıları arasında 2 hisse bir kişiye, 3 hisse bir kişiye ve kalan 3’er hisse de üç farklı kişiye verilmesini hükme bağladı. Bu kararla birlikte tapu kayıt ve tescil işlemleri tamamlanarak 58 yıllık dava sona erdi.