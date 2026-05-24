Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, Mayıs ayı toplantısında tam 156 dosyayı karara bağladı. Bu dosyaların 146'sı mevzuata aykırı bulunurken, toplamda 23 milyon lira idari para cezası kesildi. Toplantının en dikkat çeken maddesi ise 1 Nisan'da devreye giren 5G altyapısıyla ilgili operatörlerin yürüttüğü agresif reklam kampanyaları oldu.

ÜSTÜNLÜK İDDİALARI TAKİBE ALINDI

Türkiye'de 5G'nin kullanıma sunulmasıyla birlikte "en iyi", "en hızlı" ve "en yaygın" gibi iddialarla televizyonlardan sosyal medyaya kadar her yeri kaplayan reklamlar incelendi. Kurul; tüketicileri yanıltıcı, kanıtlanmamış veya haksız rekabete yol açan iddialar nedeniyle 3 büyük GSM operatörü hakkında idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

5G'ye geçiş süreci maalesef beklendiği kadar pürüzsüz olmadı. Şehrin merkezinde dahi telefonların çekmemesine, 4.5G ile 5G arasında sürekli gidip gelen cihazların bağlantı kopmalarına neden olan altyapı eksiklikleri kullanıcı şikayetlerini rekor seviyeye taşıdı. Reklam Kurulu, bu şebeke sorunları sürerken operatörlerin sunduğu "kusursuz hizmet" imajını yanıltıcı bularak "üstünlük iddialarını" yakın takibe aldı.

TOPLAM 122 MİLYON LİRADAN FAZLA CEZA

Sadece Mayıs ayında kesilen 23 milyon liralık ceza buz dağının görünen kısmı. Yılın başından bu yana yanıltıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalar nedeniyle kesilen toplam ceza miktarı 122 milyon lirayı aşmış durumda. Kurul ayrıca 17 reklam hakkında erişim engeli kararı alarak bu içeriklerin yayılmasını durdurdu.

Denetimler sadece 5G ile sınırlı kalmadı. Dijital dünyada tüketicileri farkında olmadan harcama yapmaya zorlayan, ücretli hizmetleri önceden seçili sunan veya karar vermeyi manipüle eden "karanlık tasarımlar" da Reklam Kurulu'nun radarına girdi ve bu yöntemleri kullanan firmalara ceza kesildi.