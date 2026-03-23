Ali Can Polat/ SÖZCÜ

Türkiye yıllardır devam eden sürüncemenin sonunda nisan ayı itibarıyla 5G’ye geçiyor. Bunun için şirketler milyarlarca dolarlık altyapı yatırımının yanı sıra toplam 2 milyar 945 milyon dolar ihale bedeli ödedi. Buna rağmen Türkiye’de vatandaşların yüzde 70’i 5G’ye ulaşabilecek cihazlara erişemiyor. Yüksek ÖTV’den kaynaklı şişen telefon fiyatları, sıkılaşma adımlarıyla gelen taksit sınırı gibi uygulamalar, vatandaşların yalnızca yüzde 30’unun 5G uyumlu cihaza sahip olabilmesine neden odlu. Aylardır 5G Türkiye’nin gündeminde yer edinirken, şirketler bununla ilgili reklamlar hazırlarken 5G uyumlu cihaz satışları hâlâ istenilen seviyeye gelemedi. Bu süre içinde satışların yalnızca yüzde 25-30 civarında artabildi.

Türkiye'de toplam 95 milyon cep telefonu bulunurken bunlardan yalnızca 32 milyon adedi (yüzde 33.6) 5G ile uyumlu.2025 başlarında bu rakamın 15 milyon olduğunu söyleyen MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, bir yıl içinde cihaz parkındaki 5G payının yaklaşık yüzde 50 oranında arttığını belirtti. Bu artışa rağmen hâlâ milyonlarca vatandaşın 5G'li cihaza ulaşamadığını belirten Turnacı, "Mart 2026 itibarıyla Türkiye akıllı telefon pazarında 5G uyumlu cihazlar artık 'lüks' olmaktan çıkıp standart hale gelmiş durumda. Ancak döviz kuru ve vergi düzenlemeleri nedeniyle fiyat baremleri geçtiğimiz yıllara göre yukarı taşındı. Burada tüketicilerde 5G kullanımının artması için taksit kısıtlamasının esnetilmesi gerekiyor" dedi.

Türkiye'deki 5G uyumlu cihazların Avrupa'dakilere kıyasla vergiler (ÖTV, KDV, TRT Payı, Kültür Fonu) nedeniyle yaklaşık yüzde 50-80 daha pahalı satıldığını da söyleyen Turnacı, "Avrupa'daki tüketiciler için bir orta segment 5G telefon, aylık ortalama gelirin yaklaşık yüzde 15-25'ine tekabül ederken; Türkiye'de bu oran yüzde 150 (1.5 maaş)" diye konuştu.

Alt segmente düştük

Sıfır telefonlardaki yüksek fiyatlar sebebiyle tüketici davranışlarının değiştiğini söyleyen MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, "Üst segment telefon almayı planlayanlar, bütçelerini korumak için ya bir alt markaya yöneliyor ya da hayalindeki telefonu yenilenmiş olarak satın alıyor. Ekonomik baskılar nedeniyle bir telefonun ortalama değişim süresi 30 aydan 36+ aya çıktı" ifadelerini kullandı. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin de markaların 5G'ye özel kampanyalar uygulaması gerektiğini belirtti. Şahin, "Biz bunu yaparak 5G cihaz satışlarımızı ikiye katladık" dedi.

Yenilenmiş cihaz satışı artacak

5G ihalesinin gündeme geldiği 2026 yılında bir önceki yıla göre 5G uyumlu cihaz satışlarının yalnızca yüzde 25-30 civarında artabildiğini söyleyen MediaMarkt Türkiye CEO’su Hulusi Acar, Türkiye’de BDDK’nın 12 taksit sınırının altında kalan cihazlara bakıldığında 5G hizmeti veren telefon fiyatlarının 16 bin-20 bin TL aralığında olduğunu belirtti. Türkiye'de yıllık yaklaşık 500 bin adet yenilenmiş telefon satıldığını söyleyen Acar, "Türkiye yenilenmiş telefon pazarının önümüzdeki iki yıl boyunca yıllık yüzde 15–20 bandında büyümesini öngörüyoruz" dedi.