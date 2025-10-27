Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 6,1 olarak duyurulurken sarsıntının derinliği ise 5,99 kilometre olarak kaydedildi.

Depremin ardından Balıkesir'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

"KESİNLİKLE GİRMEYİN"

Art arda depremler sonrası AFAD'dan halka kritik bir uyarı geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerektiği belirtilerek, "Riskli binaların çevresinde bulunmayın. İletişiminizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden sürdürün. Resmi birimlerin uyarılarını takip edin." ifadelerine yer verildi.

AFAD: TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI DEVREYE ALINDI,

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve Manisa, Uşak, İzmir ile Bursa’da da hissedilen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) devreye alındı.

AFAD’dan yapılan açıklamada, tüm afet çalışma gruplarının Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’ne (AADYM) ivedilikle çağrıldığı belirtilerek, “AFAD, Jandarma, Emniyet ve diğer görevli ekiplerle saha tarama çalışmaları devam etmektedir” denildi.