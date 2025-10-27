Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 6,1 olarak duyurulurken sarsıntının derinliği ise 5,99 kilometre olarak kaydedildi.

Depremin ardından Balıkesir'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

"KÜÇÜK BİR DEPREM DEĞİL"

Deprem Bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, SÖZCÜ TV'de Damla Doğan Tuncel'in sunduğu Detayına İnelim programına bağlandı. Ercan şu ifadeleri kullandı:

"Bugün saat 16.30'da 'Sındırgı'da deprem bekliyoruz' demiştim. 6.1 olmasının endişesini yaşıyorum. bu depremin büyük bir sarsıntı ile duyuldu. Bu küçük bir deprem değil. Beni de şaşırttığını söyleyebilirim. Beklenen bir deprem değildi. Çok şaşırttı. 10 Ağustos'ta böyle bir deprem olmuşken bu kadar büyüğünü görmüş olmam şaşırttı. Köy evlerinde hasar olduğu kanısındayım. Şuan için daha büyük bir deprem olup olmayacağını söylemek mümkün değil. Bir deprem bilimci olarak Sındırgı'da bu akşam sağlam olmayan evlerde yatılmamasını dışarda zaman geçirilmesini öneririm."

"BU DEPREM ASLINDA SÜRPRİZ"

Prof. Dr. Haluk Eyidoğan ise şu ifadeleri kullandı:

"- Maalesef özel bir durumu var Sındırgı'nın. Ağustos'tan bu yana sürekli depremler oluyor. 10 Ağustos'ta bir deprem oldu. Arkasından uzun süre küçük depremler oldu. Deprem Sındırgı fayının güney doğusuna doğru göç etti. Hatta onunla ilgili makale de yazdım. Batı Anadolu'da zaman zaman böyle depremler olabiliyor. 6 ile başladı 10 Ağustos'ta çok sayıda artçı deprem üretti. Artçı depremler biraz Sındırgı merkezinin güneydoğusuna kaydı."

"- Bu 6.1 aslında sürpriz bir deprem. Artçıların sonunda genelde depremlerin azalmasını beklerken orada bir başka fayın parçası hareket etti. Aslında Sındırgı fayı Simav kuşağının en batıdaki parçası. Bu kuşak Afyona kadar uzanıyor. Artçılar olacaktır bu nedenle orta hasarlı yapılar riskli olabilir. Bu hasarlı yapılardan uzak durmak gerekli olabilir."

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya söz konusu depreme ilişkin bir bilgilendirme mesajı paylaştı.

"Balıkesir Sındırgı’da 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."