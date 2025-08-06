Meta, 2025 yılının ilk yarısında dünya genelinde dolandırıcılık girişimleriyle bağlantılı tam 6,8 milyon WhatsApp hesabının kapatıldığını duyurdu. Şirket, bu hesapların çoğunun Güneydoğu Asya’da faaliyet gösteren organize suç çeteleriyle bağlantılı olduğunu açıkladı.

İŞÇİLER ZORLA ÇALIŞTIRILIYOR

Meta’ya göre söz konusu dolandırıcılık merkezlerinde, sıklıkla zorla çalıştırılan işçiler kullanılıyor. Bu merkezler, Myanmar, Kamboçya ve Tayland gibi ülkelerde faaliyet gösteriyor ve her yıl milyarlarca dolarlık dolandırıcılık gerçekleştiriyor. Kurbanlar, genellikle kısa mesajlarla hedef alınıyor, ardından sosyal medya ya da mesajlaşma uygulamalarına yönlendiriliyor. Dolandırıcılık süreci, ödeme ya da kripto para transferiyle son buluyor.

TUZAKLARA KARŞI DİKKAT

Meta, açıklamayı WhatsApp’ın dolandırıcılıkla mücadele kapsamında devreye aldığı yeni güvenlik önlemleriyle birlikte yaptı. Bu önlemlerden biri, kullanıcıyı kişi listesinde olmayan biri tarafından bir grup sohbetine eklendiğinde otomatik uyarı gönderen sistem oldu. Amaç, kullanıcıları bilinçlendirmek ve potansiyel tuzaklara karşı zamanında müdahale şansı sunmak.

PARANIZI SAKIN KAPTIRMAYIN

Dolandırıcılar, kullanıcıları yatırım vaadiyle kandırarak sahte grup sohbetlerine dahil ediyor. Bazı vakalarda, WhatsApp hesaplarını ele geçirerek doğrudan iletişim kurdukları da tespit edildi.

Meta’nın verdiği örneklerden birinde, Meta, WhatsApp ve ChatGPT geliştiricisi OpenAI iş birliğiyle Kamboçya merkezli bir suç ağının çökertilmesi sağlandı. Dolandırıcılar, sahte bir scooter kiralama şeması oluşturmuş ve ChatGPT ile kurbanlara gönderilecek talimatları hazırlamıştı.

Meta, dolandırıcılıkların ortak noktasının genellikle önceden ödeme talebi olduğunu belirterek şu uyarıyı yaptı: “Her zaman bir püf noktası vardır ve bu herkes için bir uyarı işareti olmalı: vaat edilen kazançlar için önceden ödeme yapmanız isteniyorsa, bu bir dolandırıcılıktır.”

2 ADIMLI DOĞRULAMA KULLANIN

Bölgedeki yetkililer ve emniyet birimleri, özellikle mesajlaşma uygulamaları üzerinden gelen alışılmadık taleplere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Singapur polisi, vatandaşları bu tür mesajlara karşı temkinli olmaya çağırırken, uzmanlar WhatsApp kullanıcılarına hesap güvenliği için iki adımlı doğrulama gibi koruyucu önlemleri devreye almalarını öneriyor.