PİAR Araştırma, 8-11 Nisan 2025 tarihleri arasında CATI ( Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle yaptığı anketi kamuoyu ile paylaştı.

CHP BİRİNCİ PARTİ

2 bin 860 kişinin katıldığı ankette CHP yüzde 31,5 ile birinci sırada yer alırken; AKP'nin yüzde 29,6 ile ikinci sırada yer aldığı görüldü.

Diğer partilerin oy oranı ise şöyle:

Yüzde 9.4 MHP

Yüzde 7.8 DEM

Yüzde 5.6 ZP

Yüzde 4.8 YRP

Yüzde 4.2 İYİ

Yüzde 1.3 YMP

Yüzde 1.3 DİĞER

Yüzde 1.2 SP

Yüzde 1.2 TİP

Yüzde 0.7 DEVA

Yüzde 0.6 BBP

Yüzde 0.5 DP

Yüzde 0.3 AP

Şirketin Mart ayı araştırmasında ise CHP yüzde 30,7 oy desteği alırken AKP'nin oy desteği yüzde 30,2 olmuştu.

NOKTA ATIŞI BİLEN ANKET ŞİRKETİ AÇIKLADI

Dün akşam SÖZCÜ TV'de Senem Toluay Ilgaz'ın sunduğu Öncesi Sonrası Gece programına katılan BETİMAR Araştırma Başkanı Gürkan Duman ise çalışmalarını yeni tamamladıkları anketin sonuçlarını 'ilk defa açıkladığını' belirterek; CHP'nin yüzde 32,5 AKP'nin ise yüzde 30,6 oy desteği aldığını söylemişti.

SADECE VIP MÜŞTERİLERE GÖNDERİLDİ

Hakan Bayrakçı'nın sahibi olduğu SONAR Araştırma'nın sadece VIP müşterilerine gönderdiği ankette ise CHP'nin farkı daha da açtığı görülmüştü.

Katılımcılara, "Bugün bir genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz" sorusu yöneltilirken; CHP diyenlerin oranı yüzde 36,6 olurken AKP diyenlerin oranı yüzde 30,4 oldu.

FARK 6 PUANA YAKLAŞTI

Di-En Araştırma'nın 8-11 Nisan tarihleri arasında 2 bin 711 kişiyle yaptığı ankette ise CHP'ye oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 34,6 AKP'ye oy vereceklerini söyleyenlerin oranı ise yüzde 28.7 olmuştu.

Ankara Araştırma ve Danışmanlık’ın 4-8 Nisan 2025 tarihleri arasında 2 bin 4 kişiyle yüz yüze gerçekleştirdiği ankette ise CHP'ye desteğini açıklayanların oranı yüzde 33,7 AKP diyenlerin oranı ise yüzde 26,7 oldu.

NİSAN AYININ İLK ANKETLERİNDE DE DURUM AYNIYDI

ALF Araştırma’nın 2-5 Nisan 2025 tarihleri arasında 2 bin kişiyle yüz yüze görüşerek gerçekleştirmiş olduğu genel seçim anketinde CHP'ye destek oranı yüzde 32,1 olurken; AKP'nin oy desteği yüzde 30,7 olmuştu.