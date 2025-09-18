Yaşlanan ve göçle nüfusu azalan Avrupa’da, İtalya, İspanya ve İsviçre’de bazı küçük kentler yabancı yerleşimcileri çekmek için dikkat çekici teşvikler sunmaya başladı.

Euronews’in haberine göre, altı farklı yerleşim bölgesi "Gelin burada yaşayın" çağrısı yapıyor ve üstelik maddi destek sağlıyor. İşte bu programların öne çıkan örnekleri:

ALBİNEN-İSVİÇRE

Valais kantonunun Leuk ilçesine bağlı olan Albinen'de nüfus 250 kişinin altına düşünce belediye, taşınacak ailelere 50 bin euroya kadar ödeme yapacağını açıkladı. Tek şart, İsviçre vatandaşı olmak veya ülkede C oturum izni almaya hak kazanmak.

İSPANYA-PONGA

Asturias bölgesindeki Ponga, yeni sakinler arayan küçük bir kasaba. Buraya taşınmayı kabul eden İngilizlere 3 bin euro nakit destek veriliyor. Ayrıca burada dünyaya gelen her bebek için de 3 bin euro ek ödeme yapılıyor.

İSPANYA-RUBİA

Galiçya bölgesinde yer alan Rubia, ailelere her ay 150 euro ödemeyi teklif ediyor. Üstelik bu köy, yalnızca Avrupa Birliği vatandaşlarına değil, tüm yabancılara kapılarını açıyor.

CALABRİA-İTALYA

İtalya’nın güneyindeki Calabria’da nüfusu 2 binin altında olan köylere yerleşmek isteyenlere 28 bin euro destek sağlanıyor. Ancak başvuranların 40 yaşın altında olması ve bölgede bir iş kurma planı sunması gerekiyor.

PRESSİCCE-ACQUARİCA- İTALYA

Puglia bölgesindeki bu kasaba, yeni yerleşimcilere 30 bin euroya kadar finansal yardım sunuyor. Burada doğan her çocuk için de ailelere bin euro ek ödeme yapılacak.

SARDUNYA-İTALYA

Akdeniz’in gözde adalarından Sardunya, kalıcı olarak yerleşecek kişilere 15 bin euro teşvik veriyor. Şartlar arasında adaya geldikten sonra kalıcı oturum başvurusu yapmak ve en az bir yıl boyunca adada kesintisiz yaşamak bulunuyor.