Holly'nin hikayesi, geleneksel diyabet ilaçlarına vücudunun verdiği şiddetli tepkiyle başladı. Metformin kullanımı sonrası hastanelik olan ve koma riskini atlatan genç kadına, doktorları Haziran 2025'te Mounjaro tedavisine başlamasını önerdi.

Holly, yaşadığı en büyük sorunun fiziksel değil, zihinsel olduğunu şu sözlerle anlattı:

"Beynimdeki sinyaller karnıma tokluk hissi göndermiyordu. Sürekli açtım ve duramıyordum. Bu ilaç sayesinde hayatımda ilk kez 'doyduğumu' hissetmeye başladım."

6 AY BOYUNCA AYNI YEMEĞİ YEDİ

Kilo verme sürecinde beslenme alışkanlıklarını tamamen değiştiren Barron, başarısını her gün tükettiği yüksek proteinli öğünlere borçlu. Eski hayatındaki McDonald's kahvaltılarını ve ağır akşam yemeklerini terk eden Holly, yeni rutinini anlattı.

Sabah uyandığında hemen kahvaltı yapmadığını belirten Barron, kahvaltuda Hindi jambonu ve ızgara tavuk parçaları yediğini belirtti. Barron, akşam ise gramajı hassas şekilde ölçülmüş, düşük karbonhidratlı tavuk salatası.

Ayrıca, her öğündeki şeker ve karbonhidrat miktarını titizlikle kontrol ediyor.

BÜYÜK BEDENDEN ÇOCUK REYONUNA DÜŞTÜ

Bu disiplinli sürecin sonunda 73 kiloya düşen Holly, gardırobunu tamamen yenilemek zorunda kaldı. Eskiden XL beden kıyafet bulmakta zorlanırken, şimdilerde pantolonlarını 13 yaş çocuk reyonundan alıyor.

Holly, bu değişimin sadece fiziksel değil, ruhsal bir özgürlük olduğunu belirtti.

"Eskiden sadece var oluyordum, yaşamıyordum. İnsanlar beni ben olarak değil, sadece fazla kilolu biri olarak görüyordu. Şimdi çok daha renkli giyiniyorum ve kendime güveniyorum."

SOSYAL MEDYA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Deneyimlerini TikTok üzerinden paylaşan genç kadın, kendisiyle benzer sorunlar yaşayan binlerce kişiye rehberlik ediyor. Sürecin zorluklarını ve başarısını bir dijital kitapçıkta toplayan Holly, ideal kilosuna ulaşmak için tedavisine devam ediyor.