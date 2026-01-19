ABD'de yaşayan Stamatis Moraitis, 60'lı yaşlarının ortasındayken aldığı haberle 'yolun sonunun' geldiğini düşündü. Doktorlar, akciğerlerindeki tümörlerin tedavi edilemez olduğunu söyledi ve kendisine yaklaşık 6 aylık bir ömür biçti. Birden fazla uzmanın doğruladığı teşhis, Moraitis için umutsuz bir tablo çiziyordu.

Ağır tedavilerin maddi ve manevi yükü gözünde büyüyen Moraitis ise bu mücadeleyi reddedip radikal bir karar alarak doğduğu topraklara; Yunanistan'daki İkarya Adası'na dönmeye karar verdi. Komşu'nun bu küçük adası aynı zamanda dünyada uzun ömürlü insanlarıyla tanınıyor.

"DOKTORLARIMIN HEPSİ ÖLMÜŞTÜ"

Moraitis adaya yerleştikten sonra şaşırtıcı bir değişim yaşadı. Sağlık durumu zamanla tersine dönmeye başladı. Günlerini sebze yetiştirerek, bağlarla ilgilenerek ve dostlarıyla vakit geçirerek sürdürdü. Akşamları ise evinde toplanan arkadaşlarıyla çoğu zaman sabahın ilk saatlerine kadar ev yapımı şarap eşliğinde sohbetler etti.

Yıllar sonra ABD'ye geri döndüğünde ise kendisine ölümcül teşhisi koyan doktorları bulmak istedi. Karşılaştığı tablo ise kaderin acı-tatlı bir tebessümü gibiydi; doktorlarının hepsi hayatını kaybetmişti...

İYİLEŞMESİNİN ANAHTARINI AÇIKLADI

Moraitis'e göre iyileşmesinin anahtarı, İkarya'nın rahat yaşam temposunda saklıydı. Doğal saatlerde uyanmak, her gün öğleden sonra kısa bir uyku yapmak ve arkadaşlarla sürekli iletişimde olmak onun için yeni bir rutin haline geldi.

Aynı zamanda II. Dünya Savaşı gazisi olan Moraitis, 1940'larda ABD'ye göç etmiş, yıllarca ağır işlerde çalışmış ve ailesini geçindirmişti. uzun ömür araştırmalarıyla tanınan ve National Geographic için çalışmalar yapan Dan Buettner, Moraitis'in hikayesini, "hayatımda tanıdığım en unutulmaz insanlardan biri" sözleriyle yorumladı.

Buettnar'a göre Moraitis'in iyileşmesi mucizevi bir tedaviden değil, yaşam biçimini değiştirmesinden kaynaklanıyordu: "İkarya'ya ölmek için döndü ama çevresini ve yaşam tarzını değiştirerek, hiçbir tedavi görmeden iyileşti."

BİLİMİN DE BİR CEVABI VAR

Araştırmalar, İkarya'da yaşayanların Amerikalılara kıyasla 90 yaşına ulaşma ihtimallerinin iki kattan daha fazla olduğunu gösteriyor. Ada sakinleri genellikle bitkisel ağırlıklı besleniyor, her gün yokuşlu arazilerde yürüyor ve sosyal bağlara büyük önem veriyor. Kanser ve kalp hastalıkları ise genellikle çok daha ileri yaşlarda ortaya çıkıyor.

Moraitis, kendisine biçilen ölüm tarihinden 40 yılı aşkın süre sonra hayatını kaybetti ve İkarya'nın yaşam felsefesinin sembol isimlerinden biri haline geldi. Kanseri nasıl yendiği sorulduğunda ise cevabı son derece sadeydi: "Kendiliğinden geçti."