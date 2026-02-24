Kaza, saat 01.00 sıralarında Burdur-Tefenni kara yolu Bülent Ecevit Bulvarı'nda meydana geldi. Orhan Yalçın iddiaya göre; kamyonun sıkıştırması nedeniyle kullandığı 20 SE 787 plakalı otomobilin kontrolünü kaybederek refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Rabia Yalçın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Orhan Yalçın da Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

6 AY ÖNCE EVLENDİLER

Çiftin geçen yıl 15 Ağustos'ta nikah, 24 Ağustos'ta da düğün yaparak evlendiği belirtildi. Yalçın çiftinin kazaya karışan otomobilin önünde, nikahtan sonra çektirdiği fotoğraf da ortaya çıktı.

Diğer yandan kazaya neden olduğu iddia edilen 55 BZ 360 plakalı kamyonun sürücüsü ifadesi için polis merkezine götürdü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.