Sosyal medyada hızla yayılan ve Dünya'nın 12 Ağustos 2026 tarihinde 7 saniyeliğine yerçekimini kaybedeceğini öne süren kıyamet senaryosu, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ve doğrulama platformu Snopes tarafından kesin bir dille çürütüldü.



Bilim insanları, bu iddiaların hiçbir fiziksel veya bilimsel temeli olmayan "tamamen saçmalık" olduğunu vurguladı.

Özellikle Kasım 2024'te sızdırıldığı iddia edilen sahte bir belgeyle alevlenen bu komplo teorisi, 40 milyon insanın "düşerek öleceği" ve küresel altyapının çökeceği gibi korkutucu detaylar içeriyordu. Ancak fizik kuralları böyle bir olayın yaşanmasını imkânsız kılıyor.

SAHTE "PROJECT ANCHOR" EFSANESİ NEDİR?

İnternette dolaşan ve silinen bir Instagram hesabından yayılan bu asılsız teori şu temellere dayanıyordu:

Tarih: 12 Ağustos 2026, saat 14:33 (UTC).

İddia: Dünya tam 7 saniye boyunca yerçekimini kaybedecek.

Sahte Belge: NASA'ya ait olduğu iddia edilen "Project Anchor" (Çapa Projesi) adında gizli bir proje yürütüldüğü ve bu anomaliye hazırlık için 89 milyar dolar bütçe ayrıldığı öne sürüldü.

YERÇEKİMİ NEDEN KAYBOLMAZ?

NASA uzmanları, yerçekiminin bir anda "kapatılabilecek" bir elektrik düğmesi olmadığını, gezegenimizin kütlesinin doğrudan bir sonucu olduğunu açıklıyor.

Bir gezegenin yerçekimini kaybetmesi için fiziksel olarak kütlesini kaybetmesi gerekir. NASA'nın Snopes'a yaptığı açıklama durumun netliğini ortaya koyuyor:

"Dünya'nın yerçekimi veya toplam yerçekimi kuvveti, kütlesi tarafından belirlenir. Dünya'nın yerçekimini kaybetmesinin tek yolu; çekirdek, manto, kabuk, okyanuslar, kara, su ve atmosferden oluşan tüm Dünya sisteminin kütle kaybetmesidir."

Bazı komplo teorisyenleri bu olayı Güneş tutulmalarına bağlamaya çalışsa da, bilim insanları tam güneş tutulmasının Dünya'nın toplam yerçekimi üzerinde hiçbir olağandışı etkisi olmadığını belirtiyor. Güneş ve Ay'ın kütleçekim kuvvetleri sadece okyanuslardaki gelgitleri etkiler ve bu da onlarca yıl önceden milimetrik olarak hesaplanabilen, sıradan bir doğa olayıdır.

İNTERNETTE DOLAŞAN SAHTE "7 SANİYE" SENARYOSU

Viral hale gelen gönderilerde, olayın saniye saniye nasıl gerçekleşeceği bile kurgulanmıştı. Fiziksel olarak imkansız olan bu sahte senaryo şu şekildeydi:

1-2. Saniye: Güvenli olmayan her şey (insanlar, arabalar) havalanmaya başlar.

3-4. Saniye: Nesneler 15-20 metre yüksekliğe ulaşır.

5-6. Saniye: İnsanlar tavana çarptıkça panik yaşanır.

7. Saniye: Yerçekimi aniden geri döner ve havadaki her şey yere çakılır.

NASA ve bağımsız doğrulama kuruluşları, bu tür haberlerin tıklanma (etkileşim) almak ve panik yaratmak amacıyla kurgulandığını belirtiyor. Yerçekiminin kaybolması fiziksel olarak imkânsızdır. Dolayısıyla 12 Ağustos 2026'da ayaklarımız yere her zamanki gibi sağlam basmaya devam edecek.