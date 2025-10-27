Pirene Dağları’nın eteklerinde bulunan ve yalnızca 6.820 metrekare büyüklüğe sahip Sülün Adası (İspanyolca adıyla Isla de los Faisanes, Fransızca adıyla Île des Faisans), yüzölçümü küçük olsa da diplomatik açıdan büyük bir öneme sahip.

Ada, 1659 yılında imzalanan Pirene Antlaşması ile iki ülke arasında “ortak yönetim” statüsü kazandı. Bu anlaşmaya göre ada, her yıl 1 Şubat ve 1 Ağustos tarihlerinde el değiştiriyor. Yılın ilk yarısında İspanya’nın, ikinci yarısında ise Fransa’nın egemenliğinde bulunuyor.

BİRÇOK DİPLOMATİK OLAYA ŞAHİT OLDU

Sülün Adası, Avrupa tarihinde birçok önemli diplomatik olaya tanıklık etti. 1659’daki Pirene Antlaşması, Fransa Kralı XIV. Louis ile İspanya Kralı IV. Felipe arasında burada imzalandı. Bu antlaşma, iki ülke arasındaki uzun savaşları sona erdirerek Avrupa sınırlarının yeniden çizilmesinde kritik rol oynadı.

HALKA KAPALI TEK ADA

Tarihi önemi büyük olsa da ada, bugün ziyarete kapalı. Üzerinde hiçbir yapı bulunmayan adaya yalnızca İspanyol ve Fransız donanmalarına bağlı görevliler belirli dönemlerde bakım ve kontrol amacıyla çıkabiliyor.

DÜNYADA EŞİ BENZERİ YOK

Sülün Adası’nın bu özel statüsü, uluslararası hukukta “kondominyum” olarak tanımlanıyor. Yani iki ülkenin ortak egemenliği altındaki toprak anlamına geliyor. Dünyada bu modele sahip başka örnekler bulunsa da, Sülün Adası kadar düzenli bir yönetim devrine sahip olan başka bir bölge bulunmuyor.

Yüzyıllardır barışın sembolü haline gelen ada, İspanya ile Fransa arasındaki diplomatik dengeyi koruyan nadir örneklerden biri olmayı sürdürüyor.