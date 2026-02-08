Küresel piyasalardaki gelişmeler ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle altın fiyatlarında hareketlilik yaşanıyor. 8 Şubat 2026 itibarıyla gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altın fiyatları özellikle birikimlerini güvenli limanda değerlendirmek isteyen vatandaşlar tarafından yakından izleniyor.

GRAM ALTIN VE ONS ALTIN CEPHESİ

Ons altındaki toparlanmalar ve dolar/TL kurundaki yükselişin etkisiyle gram altında yön yeniden yukarı oldu. Haftanın son gününde gece yarısı 6 bin 500 liraya kadar gerileyen gram altın, haftayı 6 bin 960 liradan kapatarak 7 bin liraya dayandı.

Küresel enflasyon beklentileri ve merkez bankalarının para politikalarına yönelik sinyaller ve jeopolitik riskler, altın fiyatları üzerinde etkili oluyor. Ons altın haftanın son işlem gününde cuma gece 00.00'da 4 bin 652 dolara kadar geriledikten sonra kapanışa doğru yukarı yönlü hareketlilik yaşayarak, 4 bin 964 dolara kadar yükseldi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı altın fiyatları ile resmi altın fiyatları arasındaki fark devam ediyor. Kapalıçarşı'da gram altın 7 bin 437 liraya kadar yükseldi. İşte güncel altın fiyatları....

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.