CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, Gölmarmara Belediyesi’ndeki ballı takas skandalına tepki gösterdi.

Bakıroğlu, “31 Mart seçimlerinden hemen önce AKP’li Gölmarmara Belediyesi’nin taşınmazları, belediye başkanının kendi şirketine ait taşınmazlarla trampa edilmiş. Belediyenin metrekaresi 5-6 bin lira olan arazisi, metrekaresi 700 liradan sayılmış” dedi.

SUÇ DUYURUSU YAPILDI

Bakırlıoğlu, “Belediye başkanı kendi belediyesinin arsasını kendisine satıyor” diyerek şunları söyledi: “Bediyeye ait üç taşınmazın metrekare fiyatı 700 TL, belediye başkanının şahsına ait taşınmazların değeri ise 6 bin TL olarak belirlenmiş. Oysa araziler arasında 500 metre fark var. Bölgede ortalama rayiç bedelleri 5-6 bin TL civarında. Belediyenin 4 bin metrekare arsasına, metrekaresi 700 TL’den değer biçiliyor. Belediye başkanının küçücük arsasına ise 6 bin lira. Suç duyurusunda bulunduk.”

Sayıştay’ın 2024 raporunda da, belediyeye ait üç taşınmazın, belediye başkanının kendisine ve kendi şirketine ait taşınmazlarla trampa (takas) edildiği vurgulandı.