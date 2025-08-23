Kazılarda ortaya çıkarılan iskeletlerin bir kısmının kollarının koparılmış, ellerinin parçalanmış olduğu belirlendi. Araştırmacılar, bu bulguların savaş sonrasında yapılan bir tür zafer kutlaması sırasında işkence gören esirlerden kaynaklandığını düşünüyor.

Science Advances dergisinde yayımlanan makalede, "Koparılmış uzuvlar, savaş alanından alınan ve daha sonra yerleşimlere getirilerek ganimet gibi sergilenen savaş ödüllerini temsil ediyor olabilir" ifadeleri yer aldı.

Çalışmanın başyazarı Dr. Teresa Fernandez-Crespo, esirlerin kaçmasını önlemek için bacaklarının kırıldığını söyledi. Ayrıca kafataslarında künt travma izlerine ve delici yaralara rastlandı; bu da mağdurların başkalarına ibret olsun diye teşhir edilmiş olabileceğini düşündürüyor.

PARİS'TEN GELMİŞ OLABİLİRLER

İskeletlerin dişlerinde bulunan yiyecek kalıntıları, bu kişilerin Paris çevresinden gelmiş olabileceğine işaret ediyor. Ancak kemiklerdeki kimyasal izler, grubun farklı bölgelerde de hareket etmiş olabileceğini ortaya koyuyor.

Araştırmacılar, bazı kalıntılarda herhangi bir tahribat izi bulunmadığını, bunların ise muhtemelen bölgeyi savunmaya çalışırken öldürülen savaşçılar olduğunu belirtiyor.

FARKLI TEORİLER DE BULUNUYOR

Bilim insanlarının öne sürdüğü bir başka ihtimal ise bu toplu mezarın, toplum dışına itilmiş kişilerin topluca cezalandırılması ya da kurban edilmesi sonucu oluşmuş olabileceği.