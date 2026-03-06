Uzay hava durumu uzmanları, mart ayının ilk haftasında Dünya’nın güçlü bir jeomanyetik fırtına dalgasının etkisi altına gireceği konusunda uyarıda bulundu. Özellikle 6-7 Mart tarihlerinde en yüksek seviyeye ulaşması beklenen fırtınanın, hem teknolojik sistemler hem de insan sağlığı üzerinde etkili olması öngörülüyor.

Güneş'teki patlamalar ve koronal kütle atımları sonucu uzaya savrulan yüklü parçacıklar, Dünya’nın manyetik alanıyla etkileşime girmeye başladı. 5 Mart Perşembe günü itibarıyla 4 puan seviyesinde seyreden manyetik hareketliliğin, önümüzdeki 48 saat içinde şiddetini artıracağı bildirildi.

ENDEKS 6 SEVİYESİNE ÇIKACAK

Tahmin raporlarına göre, 6 Mart Cuma günü jeomanyetik endeksin 6 puanlık "güçlü" seviyeye ulaşması bekleniyor. 7 Mart Cumartesi günü ise aktivitenin 5 puan seviyesinde kalarak etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Uzmanlar, bu yoğunluktaki fırtınaların yüksek enlemlerdeki enerji nakil hatlarında teknik aksamalara ve yüksek frekanslı radyo haberleşmesinde geçici kesintilere yol açabileceğini belirtti.

SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Tıbbi uzmanlar, jeomanyetik aktivite artışının özellikle belirli risk grupları üzerinde fizyolojik etkiler yaratabileceğine dikkat çekti. Kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon ve uyku bozukluğu olan bireylerin bu süreçte daha temkinli olması öneriliyor.

Fırtınanın etkili olduğu günlerde görülebilecek olası semptomlar şunlar: Kan basıncında ani dalgalanmalar, şiddetli baş ağrısı ve aşırı yorgunluk, uyku düzensizliği ve artan sinirlilik hali.

UZMANLARDAN TAVSİYE GELDİ

Sürecin sağlıklı atlatılması adına uzmanlar; ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılmasını, yeterli sıvı tüketimine özen gösterilmesini ve kafein tüketiminin sınırlandırılmasını tavsiye etti. 7 Mart’tan itibaren manyetik aktivitenin kademeli olarak düşüşe geçmesi beklenirken, güneş dinamizminin devam ettiği Mart ayı boyunca yeni patlamaların yaşanabileceği vurgulandı.