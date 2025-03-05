Harvard Tıp Fakültesi'nin önde gelen sağlık uzmanları, Alzheimer, Parkinson, MS ve felç gibi nörolojik hastalıkların riskini azaltmak için 6 yaşam tarzı değişikliğini vurguladı. Uzmanlar, bilişsel rezerv kavramını ve bu rezervin hastalıkların önlenmesindeki rolünü açıkladı.

Bilişsel rezerv, beynin "doğaçlama yapma" ve "alternatif yollarla bir işi çözme" yeteneği olarak tanımlanırken beynin sorun çözme ve zorluklarla başa çıkma becerisini yansıtan bilişsel rezerv, ömür boyu süren eğitim ve merakla geliştirilebilir. Bu kavram, 1980'lerin sonlarında araştırmacıların, ileri düzeyde Alzheimer hastalığına sahip olan ancak bu hastalığın belirtilerini göstermeyen bireyler keşfetmesiyle ortaya çıktı. Bu bireylerin beyinlerindeki değişikliklere rağmen normal işlevlerini sürdürebilmesinin nedeni, beyinlerinin hasarı telafi edebilecek güçlü bilişsel rezervlere sahip olmaları olarak düşünüldü.

Araştırmalar, bilişsel rezervi daha yüksek olan kişilerin, demans, Parkinson hastalığı, MS ve felç gibi diğer nörolojik hastalıkların beyin üzerindeki etkilerini daha iyi tolere edebildiklerini göstermektedir. Öte yandan daha sağlam bir bilişsel rezerv, beklenmedik stres, ameliyatlar veya çevresel toksinler gibi yaşam olaylarıyla başa çıkarken beynin daha uzun süre verimli çalışmasını sağlayabilir. Beynin bu tür durumlarla başa çıkabilmesi, tıpkı bir arabanın vitese geçmesi gibi, ekstra bir çaba gerektirir.

BU 6 ALIŞKANLIĞIN HEPSİNİ YAPIN

Harvard Tıp Fakültesi uzmanları, beyin sağlığını güçlendirmek ve bunamayı engellemek için 6 önemli yaşam tarzı değişikliği öneriyor. Bu değişikliklerin tek başlarına değil, birlikte uygulandığında etkili olduğu vurgulanıyor: