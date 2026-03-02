Roma ve Juventus, İtalya Serie A'nın 27. haftasında karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maç 3-3 bitti. Roma'nın gollerini 39. dakikada Wesley França, 54. dakikada Ndicka ve 65. dakikada Malen attı. Juventus'ta Conceicao 47, Boga 78, Gatti 90+2'de havalandırdı. 4 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Roma puanını 51 yaptı. Ligde galibiyet hasreti 4 maça çıkan Juventus puanını 47 yaptı.

GALİBİYETİ UNUTTU

İtalya Kupası'nda Atalanta'ya elenen Juventus, ligde de zorlu süreçten çıkamadı. Lazio ile berabere kalan, Inter ve Como'ya mağlup olan Torino temsilcisi, Roma beraberliğiyle ligdeki galibiyet hasretini 4 maça çıkardı. Juventus ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a elenerek Avrupa'ya veda etmişti.