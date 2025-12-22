RAMS Başakşehir FK, Süper Lig’in 17’nci haftasında sahasında ağırladığı Gaziantep FK’yı 5-1 mağlup etti.

RAMS Başakşehir FK 21’inci dakikada öne geçti. Harit’in pasıyla buluşan Shomurodov, penaltı noktasının gerisinde yaptığı vuruşunda top sol direğe çarparak ağlara gitti: 1-0. 26’ncı dakikada Gaziantep FK beraberlik golünü Camara’yla buldu. Kendi yarı alanının solundan topla kat eden Camara ceza sahası içine kadar girdi. Bu oyuncu rakibi Onur Ergün’den kurtulduktan sonra vuruşunda fileleri havalandırdı: 1-1.

29’uncu dakikada RAMS Başakşehir FK Fayzullayev’in golüyle tekrar öne geçti. Kaleci Muhammed Şengezer’in uzun vurduğu topa hareketlenen Fayzullayev ceza sahası içinde yaptığı vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.

Başakşahir FK, konuk ettiği Gaziantep FK karşısında ilk yarıyı 2-1’lik skorla üstün tamamladı.

53’üncü dakikada RAMS Başakşehir FK, 3’üncü golünü buldu. Ceza sahası içi sağ çaprazında topu alan Fayzullayev’in içeri yerden çevirdiği topa kale önünde yatarak müdahale etmek isteyen Arda Kızıldağ ters vuruşla meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 3-1.

RAMS Başakşehir FK, 68’inci dakikada rakip fileleri tekrar havalandırdı. Shomurodov’un ceza sahası dışından yaptığı kısa pasında topu önünde bulan Umut Güneş, ceza sahası içinden yaptığı vuruşunda takımının 4’üncü golünü kaydetti: 4-1.

Gaziantep FK, 76’ncı dakikada 10 kişi kaldı. Rodrigues, hakeme yaptığı itirazın ardından direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

84’üncü dakikada sol kanatta topa hareketlenen Brnic, rakiplerinden kurtulduktan sora ceza sahası içine kadar girdi. Bu oyuncunun sol çaprazda dar bir açıdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 5-1.

Başakşehir FK, konuk ettiği Gaziantep FK’yı 5-1 yendi.