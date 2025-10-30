Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında TÜMOSAN Konyaspor, Nesine 3. Lig ekibi 12 Bingölspor'u 4-2 yenerek tur atladı.
Henüz 5. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. İsmail Esat Buğa'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Stefanescu'nun şutunda top, ağlarla buluştu: 1-0.
14. dakikada Bingölspor beraberliği yakaladı. Halil İbrahim Sevinç'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde iyi yükselen Muhammed Burak Çelik'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.
18. dakikada Konyaspor yeniden öne geçti. Sağ kanttan tKaan Akyazı'nın pasında ceza sahasında topla buluşan İsmail Esat Buğa'nın vuruşunda top ağlara gitti: 2-1.
62. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası önünde Melih Bostan'ın pasında topla buluşan Bjorlo, takımını 3-1 öne geçirdi.
66. dakikada Konyaspor farkı 3'e çıkardı. Savunmanın uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Melih Bostan, skoru 4-1'e getirdi.
76. dakikada 12 Bingölspor farkı 2'ye düşürdü. Ceza sahası önünde Umut Dilek'in pasında topla buluşan Batuhan Kara'nın şutunda top ağlarla buluştu: 4-2.
Karşılaşmayı 4-2 kazanan Konyaspor, üst tura çıktı.