Dere yatağına kurulan ruhsatsız Sisli Vadi Bungalov Evleri, taşkın sularına dayanamadı; 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Facianın ardından yürütülen soruşturma, bir doğa olayından çok daha fazlasını ortaya çıkardı: ihmal, rüşvet ve delil karartma zinciri.

KAMERALAR SELDE DEĞİL, SONRADAN BOZULMUŞ

Ulusal Kriminal Büro’nun raporuna göre, tesisin güvenlik kamerası kayıtları sel sırasında değil, dışarıdan müdahaleyle devre dışı bırakıldı.

Disklerde derin çizikler ve kasıtlı tahribat izleri bulundu. Raporda, “Görüntüler selde değil, sonradan yapılan müdahale sonucu bozulmuştur” ifadeleri yer aldı.

Felakette kızı ve damadını kaybeden Safiye Yaşa, yıllarca adalet aradıklarını anlattı:

“Biz en başından beri o kayıtların kriminal incelemesini istedik. Mahkeme başkanı ısrarla reddetti. Eğer o kayıtlar zamanında açılsaydı, her şey ortaya çıkacaktı.”

Yaşa, Sözcü TV’ye yaptığı açıklamada, “Ulusal Kriminal bu incelemeleri daha önce yapsaydı görüntüler tamamen çıkardı, kayıtlar sudan değil darbeyle bozulmuş” dedi.

JANDARMA: “VALİ VE ÖZEL İDARE SIK SIK TESİSE GELİRDİ”

Soruşturma kapsamında iki jandarma personeli hakkında da iddianame düzenlendi.

İfadelerinde denetim sorumluluğunun İl Özel İdaresi ve Valilikte olduğunu belirten personel, şu ifadeyi kullandı:

“Vali Osman Bilgin ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri tesise sık sık gelirdi. Ruhsat konusunda bir şüphemiz olmadı.”

Bu ifadeler, kamu kurumlarının ihmali görmezden geldiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

RÜŞVET ÇANTASI VE VALİ İDDİASI

Soruşturmanın seyrini değiştiren ifade, tesiste hayatını kaybeden müdürün eşinden geldi.

Kadın, tesis sahibi Bülent Bayrak’ın kendisinden ABD dolarıyla dolu bir çantayı saklamasını istediğini, birkaç hafta sonra ise aynı çantayı Vali Osman Bilgin’in elinde gördüğünü anlattı.

İçişleri Bakanlığı, 13 Haziran 2025 tarihli kararında, “Tesis sahibi Bülent Bayrak’tan rüşvet aldığına dair yeterli emare bulunmaktadır.” diyerek, Vali Osman Bilgin hakkında soruşturma izni verdi.

Savcılık incelemesinde Bilgin ve yakınlarına ait 98 milyon liralık servet tespit edildi. Bu paranın kaynağı soruldu, ancak Bilgin herhangi bir açıklama yapmadı.

TESİS SAHİBİ 11 YIL 3 AY CEZA ALDI, DOSYA YARGITAY’DA

Tesis sahibi Bülent Bayrak, “taksirle ölüme neden olma” suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ancak dosya kapanmadı.

Hem 6 kişinin ölümü hem de rüşvet suçlamalarına ilişkin dosya artık Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın önünde.

DEVLETİN ÇÖKEN DENETİMİ

Sisli Vadi olayı artık yalnızca bir sel felaketi değil, Türkiye’de denetim ve adalet mekanizmasının çöküşünün sembolü haline geldi.

Ruhsatsız bir tesisin yıllarca açık kalması, delillerin karartılması ve üst düzey bir valinin soruşturulması, “ihmalin nasıl korunduğunu” gösteren karanlık bir tabloyu ortaya koydu.