Kocaeli Dilovası'nda 6 işçinin yaşamını yitirdiği parfüm deposunun daha önce CİMER'e şikayet edildiği ortaya çıktı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yangınla ilgili yaptığı açıklamada "Adli soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle devam edecek." Ayrıca yangınla ilgili 3 kişiye gözaltı kararı verildi.

Evrensel'de yer alan habere göre 6 işçiye mezar olan iş yeri defalarca şikayet edildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) yapılan başvurularda işyerinin levhası olmadığı, çocukların işçi olarak çalıştırıldığı bilgileri yer aldı.

16 Aralık 2024 tarihinde, CİMER'e yapılan bir şikayette "Kocaeli Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mah. İş Bankası şubesinin yanı Vahdet Camii bitişiğinde ismi levhası olmayan parfüm imalatı ve dolumu yapılan iş yerinde mahallemizin kadınları ve çocukları yaklaşık 15 çalışan olup bunların çoğu sigortasız çalışıp iş güvenliği hiç olmayıp ihtiyacı olan kadınların kovulma tehdidiyle çalıştırılıp yemek parası 70 lira karşılığında 'yemeği kendiniz yiyin' diyerek işçiyi, kadını sömüren bu doymaz işyeri sahibini yüce devletimize şikayet ediyorum. Gereğinin yapılmasını arz ederim" ifadeleri yer aldı.